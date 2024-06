Les États-Unis déclarent travailler avec l'ONU et Israël pour résoudre le chaos entravant la distribution de l'aide à Gaza

Le porte-parole du Département d'État américain, Matthew Miller, a révélé que les États-Unis collaborent avec l'ONU et Israël pour résoudre le problème de l'anarchie à Gaza, qui entrave sérieusement la distribution de l'aide humanitaire.

Miller a expliqué que l'aide s'accumule du côté gazaoui du passage de Kerem Shalom, les agences de l'ONU étant incapables de la livrer en raison des pillages par des gangs locaux.

Selon Miller, les États-Unis encouragent Israël à autoriser les demandes de l'ONU pour des équipements de protection et de communication, jusqu'ici rejetées. Il a souligné que la politique de neutralité des agences onusiennes, qui ne recrutent pas de gardes armés, limite la distribution de l'aide humanitaire par rapport aux approvisionnements commerciaux souvent protégés.

AP

Plus tôt dans la journée, lors de la session mensuelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a semblé plus critique envers le rôle d'Israël dans le ralentissement de l'aide. Elle a déclaré que les États-Unis continuent de faire pression sur Israël pour améliorer les conditions de livraison de l'aide à Gaza. Thomas-Greenfield a insisté sur la nécessité pour Tsahal de mettre en œuvre des actions concrètes pour protéger les travailleurs humanitaires et améliorer la sécurité globale à Gaza. L'ambassadrice a qualifié d'"inacceptable" l'absence d'un mécanisme efficace de déconfliction près de neuf mois après le début du conflit, soulignant que cela continue de mettre les acteurs humanitaires en grand danger.