Les États-Unis envisagent d’envoyer des navires de guerre pour protéger les pétroliers dans le détroit d’Ormuz

Le Pentagone examine la possibilité de déployer des navires de guerre supplémentaires au Moyen-Orient afin de sécuriser le passage des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, alors que l’Iran intensifie ses attaques dans cette voie maritime stratégique, selon deux responsables américains, a rapporté le Wall Street Journal.

Ce renforcement naval viserait à préparer une éventuelle mission d’escorte des navires commerciaux transportant du pétrole à travers le détroit, un point de passage essentiel pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Toutefois, selon les responsables cités, les forces américaines ne commenceraient pas immédiatement à escorter les pétroliers, même si des navires supplémentaires étaient déployés dans la région. Washington estime en effet que l’opération ne pourrait débuter qu’une fois la menace iranienne réduite.

Les autorités américaines considèrent que cette diminution du risque pourrait prendre plusieurs semaines, voire plus d’un mois. Dans l’intervalle, les frappes militaires américaines se poursuivent contre les capacités militaires de Téhéran, notamment contre son arsenal de missiles et de drones.

Le détroit d’Ormuz constitue l’une des artères énergétiques les plus importantes au monde. Environ 20 % du pétrole mondial transite habituellement par ce corridor maritime étroit situé entre l’Iran et la péninsule Arabique.

Toute perturbation durable dans cette zone pourrait provoquer de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et affecter l’économie mondiale.

Depuis le début de l’escalade militaire dans la région, la sécurité de cette route maritime stratégique est devenue une priorité pour Washington et ses alliés, qui cherchent à éviter une interruption des flux pétroliers internationaux.