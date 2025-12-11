Les États-Unis envisagent de sanctionner l’UNRWA en raison de ses liens avec le terrorisme

L’administration du président Donald Trump étudie sérieusement la possibilité d’imposer des sanctions liées au terrorisme contre l’UNRWA, l’agence onusienne chargée de l’aide aux réfugiés palestiniens. Selon deux sources informées des discussions internes, plusieurs options sont sur la table, suscitant de vives inquiétudes humanitaires et juridiques au sein même du département d’État.

Au sein du gouvernement américain, plusieurs pistes sont envisagées : sanctions ciblées contre certains employés, gel d’avoirs, voire désignation de l’UNRWA comme "organisation terroriste étrangère", une mesure extrêmement rare et généralement réservée à des groupes responsables de massacres de civils. Une telle décision isolerait financièrement l’agence et pourrait paralyser l’aide humanitaire à Gaza.

Cette perspective suscite de fortes réticences parmi les diplomates de carrière, notamment les juristes chargés de rédiger une éventuelle désignation. Les enquêtes menées depuis janvier 2024 par quatre entités indépendantes, dont le Conseil national du renseignement américain, ont toutes conclu que l’UNRWA demeure un acteur humanitaire indispensable et globalement neutre.

L’agence, par la voix de son directeur à Washington William Deere, juge ces discussions "inédites et injustifiées". Le département d’État reste toutefois ferme : "Tout est sur la table", a indiqué un responsable, qualifiant l’UNRWA d’organisation "corrompue" et complice des terroristes.

L’UNRWA, créée en 1949, opère à Gaza, en Judée-Samaire, au Liban, en Jordanie et en Syrie. Elle fournit éducation, soins médicaux, aide alimentaire et hébergement à plusieurs millions de Palestiniens. Malgré ce rôle central, l’agence est la cible de critiques de longue date de la part d’Israël et de Washington, qui l’accusent de collusions avec le Hamas, des accusations que l’UNRWA nie fermement.

Les tensions se sont accrues depuis l’attaque du 7 octobre 2023. Israël a publié des preuves montrant que des employés de l'UNRWA ont participé à l'attaque du 7 octobre 2023 et ont enlevé et gardé des otages. Jérusalem a également accusé l'école de l'agence de glorifier systématiquement le terrorisme et de s'opposer au droit d'exister de l'État d'Israël.

En janvier 2024, les États-Unis, jusque-là premiers contributeurs, ont suspendu leur financement après qu’une douzaine de membres du personnel ont été accusés d'avoir participé aux massacres du 7 octobre. En octobre dernier, le secrétaire d’État Marco Rubio a même qualifié l’UNRWA de "filiale du Hamas".