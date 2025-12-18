Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre des juges de la CPI pour des procédures visant Israël

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre deux juges de la Cour pénale internationale (CPI), accusés par Washington de cibler illégalement Israël. Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré que l’administration Trump avait décidé de sanctionner Gocha Lordkipanidze, ressortissant géorgien, et Erdenebalsuren Damdin, de nationalité mongole, en vertu d’un décret présidentiel signé en février dernier visant la CPI.

Selon Marco Rubio, ces deux magistrats auraient été « directement impliqués » dans des démarches de la Cour cherchant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants israéliens sans le consentement d’Israël. « Les États-Unis ne resteront pas passifs face à des actions politisées et illégitimes qui portent atteinte à la souveraineté d’États démocratiques », a-t-il affirmé.

Les sanctions annoncées comprennent le gel de tous les avoirs détenus aux États-Unis par les juges concernés, ainsi qu’une interdiction d’entrée sur le territoire américain visant également les membres de leurs familles. Washington rappelle que ni les États-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI et rejettent toute compétence de la Cour sur leurs ressortissants.

Il s’agit de la troisième série de sanctions américaines contre des responsables de la CPI depuis le début de l’année. Quatre responsables avaient déjà été visés en juin, suivis de quatre autres en août, marquant une escalade progressive dans le bras de fer entre Washington et l’institution judiciaire internationale.

La Cour pénale internationale n’a pas réagi dans l’immédiat à cette annonce. Ces nouvelles mesures devraient toutefois raviver les tensions diplomatiques entre les États-Unis et leurs alliés européens, majoritairement favorables au rôle de la CPI, tout en renforçant le soutien affiché de Washington à Israël face aux procédures engagées par la Cour.