Les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient face aux tensions croissantes

Le Pentagone a annoncé ce lundi l'envoi de "quelques milliers" de troupes supplémentaires au Moyen-Orient, dans le but de renforcer la sécurité et d'être prêt à défendre Israël si nécessaire. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région.

Selon Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, ce déploiement comprendra plusieurs escadrons d'avions de chasse. Parmi les appareils envoyés figurent des F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 et F-22, accompagnés du personnel nécessaire à leur soutien. Initialement prévus pour remplacer les escadrons déjà sur place, ces nouveaux avions s'ajouteront finalement aux forces existantes, doublant ainsi la puissance aérienne disponible dans la région. Cette décision fait suite à l'annonce hier par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, de la prolongation temporaire du déploiement du groupe aéronaval USS Abraham Lincoln et de ses escadrons associés dans la zone. Mme Singh a tenu à préciser que ces jets ne sont pas destinés à assister une éventuelle évacuation, mais sont là "pour la protection des forces américaines". Ce renforcement significatif de la présence militaire américaine souligne l'inquiétude croissante de Washington face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Il témoigne de la volonté des États-Unis de maintenir leur capacité de réaction rapide et de dissuasion dans une région marquée par des tensions persistantes.