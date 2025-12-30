Les États-Unis revendiquent une frappe contre une infrastructure liée au narcotrafic au Venezuela

Les États-Unis ont mené une frappe contre une infrastructure côtière au Venezuela utilisée, selon Washington, par des réseaux de narcotrafic. L’annonce a été faite lundi par le président américain Donald Trump, qui évoque la destruction d’un quai servant au chargement de bateaux impliqués dans le trafic de drogue. Il pourrait s’agir de la première frappe terrestre depuis le lancement de la campagne américaine contre le narcotrafic en Amérique latine.

S’exprimant depuis Mar-a-Lago, où il recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump a décrit « une grande explosion » sur une zone de mise à quai, affirmant que l’installation avait été entièrement détruite. Le président n’a pas précisé l’emplacement exact de l’opération, se contentant d’indiquer qu’elle s’était déroulée « sur le rivage ». Il a également refusé de dire si l’action avait été conduite par l’armée américaine ou par la CIA.

Jusqu’à présent, la campagne américaine s’était concentrée sur des frappes contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue dans les Caraïbes et le Pacifique, des opérations qui auraient fait plus d’une centaine de morts selon des bilans non confirmés. Dans une interview accordée quelques jours plus tôt, Donald Trump avait déjà évoqué la destruction d’une « grande installation » liée à la fabrication de bateaux pour le narcotrafic, sans que ces propos ne soient confirmés par le Pentagone ou la Maison Blanche.

Le gouvernement vénézuélien n’a, pour l’heure, publié aucun commentaire officiel. Washington accuse le président Nicolás Maduro d’être au cœur d’un vaste réseau de narcotrafic et maintient une forte pression diplomatique et militaire sur Caracas. Les autorités vénézuéliennes rejettent ces accusations et dénoncent une tentative américaine de déstabilisation visant à s’emparer des ressources pétrolières du pays.