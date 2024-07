Les États-Unis s'opposent à la désignation de l'UNRWA comme "organisation terroriste" par Israël

Une proposition de loi israélienne visant à qualifier l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) d'"organisation terroriste" a suscité une vive réaction de la part des États-Unis. Le porte-parole du Département d'État américain, Matthew Miller, a fermement rejeté cette qualification mercredi, appelant le gouvernement israélien et la Knesset à abandonner ce projet de loi.

Miller a souligné le caractère contre-productif de ces actions, affirmant qu'elles ne contribuent en rien à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza. Il a réaffirmé le soutien continu de Washington au travail de l'UNRWA, malgré les tensions actuelles.

La proposition de loi, qui a passé une première lecture au parlement israélien lundi, suggère de rompre tout lien avec l'agence onusienne. Le texte doit maintenant être examiné plus en détail en commission. Israël accuse l'UNRWA, qui emploie plus de 30 000 personnes au service de 5,9 millions de Palestiniens dans la région, d'avoir "plus de 400 terroristes" parmi son personnel à Gaza. Ces allégations ont conduit les États-Unis à suspendre leur financement à l'agence, suite à des accusations concernant l'implication possible de certains employés de l'Unrwa dans les attaques du Hamas du 7 octobre. Cependant, plusieurs pays ont depuis repris leur soutien financier à l'agence, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Union européenne, la Suède, le Japon et la France.