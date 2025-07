Les États-Unis sanctionnent la rapporteuse de l’ONU Francesca Albanese

Articles recommandés -

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé ce jeudi des sanctions contre Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des Palestiniens, pour ses « efforts illégitimes et honteux » visant à inciter la Cour pénale internationale à agir contre des responsables, entreprises et dirigeants américains et israéliens. « La campagne de guerre politique et économique d’Albanese contre les États-Unis et Israël ne sera plus tolérée », a-t-il déclaré sur X, soulignant le soutien indéfectible des États-Unis au droit d’Israël à l’autodéfense.

Rubio a ajouté que les États-Unis prendraient « toutes les mesures nécessaires » pour contrer les actions judiciaires menaçant leur souveraineté et celle de leurs alliés. Le mois dernier, l’administration Trump avait adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, exigeant la destitution d’Albanese, l’accusant d’« antisémitisme virulent » et de « soutien au terrorisme ».

Cette Italienne, connue pour ses accusations de "génocide" contre Israël à Gaza et sa contextualisation des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 comme une réponse à « des décennies d’oppression », a été vivement critiquée par les administrations Biden et Trump. Ces sanctions marquent une escalade dans les tensions entre les États-Unis et certains rapporteurs de l’ONU, reflétant la volonté de Washington de protéger ses intérêts et ceux d’Israël face aux initiatives internationales jugées hostiles.