Les Etats-Unis snobent la commémoration du 79e anniversaire de Nagasaki en solidarité avec Israël, non invité

Des ambassadeurs de pays occidentaux, dont les États-Unis, ne participeront pas à une cérémonie marquant le 79e anniversaire du bombardement de Nagasaki après qu'Israël ait été snobé, selon des responsables. Le maire de Nagasaki a déclaré la semaine dernière que l'ambassadeur d'Israël au Japon, Gilad Cohen, n'était pas invité à l'événement de vendredi en raison du risque de possibles manifestations liées au conflit à Gaza. Les ambassades américaine et britannique ont déclaré que leurs ambassadeurs ne participeraient pas en conséquence et que leurs pays seraient représentés par des diplomates de rang inférieur.

Selon des rapports médiatiques, l'Australie, l'Italie, le Canada et l'Union européenne, qui, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont signé une lettre conjointe fortement formulée au maire de Nagasaki le mois dernier, suivraient le mouvement. L'ambassadeur américain Rahm Emanuel n'assistera pas "après que le maire de Nagasaki ait politisé l'événement en n'invitant pas l'ambassadeur israélien", déclare un porte-parole de l'ambassade à l'AFP.

À la place, Emanuel, 64 ans, qui était le chef de cabinet de l'ancien président américain Barack Obama, se rendra à un événement distinct dans un temple à Tokyo, selon le porte-parole. L'ambassade britannique déclare que l'ambassadrice Julia Longbottom ne sera pas non plus à Nagasaki, affirmant que ne pas inviter Israël "crée une équivalence malheureuse et trompeuse avec la Russie et la Biélorussie — les seuls autres pays non invités à la cérémonie de cette année." Un porte-parole de l'ambassade française indique que son numéro deux assistera à l'événement, déclarant à l'AFP que la "décision de ne pas inviter le représentant d'Israël est regrettable et discutable."