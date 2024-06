Les États-Unis soutiendront Israël en cas de guerre avec le Hezbollah (média)

Un haut responsable de l'administration américaine a promis un "soutien total" à Israël en cas de guerre totale avec le Hezbollah, a rapporté samedi le média américain CNN.

Le responsable a précisé que l'administration Biden "est pleinement prête à soutenir Israël et fournira l'assistance sécuritaire dont il a besoin". Ces propos ont été tenus lors de la réunion du haut responsable avec le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le chef israélien de l'état-major de la sécurité nationale Tzachi Hanegbi.

Selon le média, de hauts responsables de l'administration Biden craignent qu'en cas de guerre étendue contre l'organisation terroriste soutenue par l'Iran, le Hezbollah soit en mesure de saturer les systèmes de défense aérienne de Tsahal, y compris le système Dôme de fer. Ces propos surviennent également dans le contexte d'une escalade et des attaques récentes du Hezbollah contre les localités du nord et de la vidéo publiée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans laquelle il accuse les États-Unis de retarder l'expédition d'armes et de munitions vers Israël.

Le Premier ministre a publié mardi une vidéo en anglais dans laquelle il critiquait implicitement les États-Unis, affirmant que le secrétaire d’État américain avait promis que l’administration Biden s’efforçait de lever les restrictions sur le transfert d’armes vers Israël.