Les États-Unis sanctionnent le groupe israélien à l'origine des attaques contre les convois d'aide en route pour Gaza

L'administration Biden a annoncé des sanctions à l'encontre d'un groupe israélien à l'origine d'attaques contre des convois d'aide humanitaire en route pour Gaza, a confirmé un responsable américain.

Les sanctions visent Tsav 9, un groupe lié à des réservistes de l'armée israélienne et à résidents israéliens issus des implantations de Judée-Samarie, pour des activités telles que "le blocage, le harcèlement et l'endommagement de convois d'aide humanitaire". Les sanctions financières sont imposées en vertu d'un décret sur la violence en Judée-Samarie que M. Biden a signé en février, et qui a déjà été utilisé pour imposer des sanctions financières à des résidents "violents" impliqués dans des attaques contre des Palestiniens et des militants pacifistes israéliens. Il s'agit aujourd'hui de la quatrième série de sanctions prises en vertu de ce décret.

"Nous utilisons cette autorité pour sanctionner une sélection de plus en plus large d'acteurs, en ciblant les individus et les entités qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de la Cisjordanie, indépendamment de leur religion, de leur appartenance ethnique ou de leur localisation", a déclaré à Reuters Aaron Forsberg, directeur du bureau du département d'État chargé de la politique de sanctions et de la mise en œuvre de ces dernières. Le 13 mai, des membres de Tsav 9 ont pillé puis incendié deux camions d'aide humanitaire près de la ville d'Hébron, en Judée-Samarie.

Tsav 9 - Ordre 9 en hébreu, en référence aux ordres d'appel des réservistes de l'armée israélienne - a déclaré après l'incident du 13 mai qu'il avait agi pour empêcher les fournitures d'atteindre le Hamas et a accusé le gouvernement israélien d'avoir fait des "cadeaux" au groupe terroriste.