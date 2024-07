Les États-Unis vont transférer à Israël un envoi de munitions qu'ils avaient bloqué (WSJ)

Selon le Wall Street Journal, les États-Unis s'apprêtent à envoyer à Israël des armements lourds dont la livraison avait été suspendue jusqu'à présent.

Cette décision intervient malgré les inquiétudes précédentes concernant leur utilisation potentielle dans des zones densément peuplées de la bande de Gaza.

Un haut responsable de l'administration Biden a indiqué que ces bombes devraient arriver en Israël dans les semaines à venir. Cependant, le média souligne que les bombes particulièrement lourdes de 2 000 livres restent bloquées et ne seront pas expédiées. Il est à noter que l'envoi suspendu en mai comprenait également des bombes de 500 livres. Cette reprise partielle des livraisons marque un tournant dans la politique américaine vis-à-vis du conflit, tout en maintenant certaines restrictions sur les armements les plus puissants. Cette décision pourrait avoir des implications significatives sur les capacités militaires d'Israël et sur la dynamique du conflit en cours à Gaza, tout en soulignant les nuances de la position américaine dans ce conflit complexe.