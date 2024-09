Les familles des otages israéliens craignent l'impact d'une opération au Liban sur leur libération

Les proches des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza expriment leur inquiétude face à l'éventualité d'une opération terrestre israélienne contre le Hezbollah au Liban. Lors d'une conférence de presse à Londres, Sharone Lifschitz, dont le père est toujours captif, a déclaré : "Si une incursion terrestre a lieu, on nous dit que rien ne se passera pendant deux, trois ou cinq semaines."

Ces familles redoutent que cette nouvelle opération ne retarde davantage les négociations pour la libération de leurs proches. Certains, comme Stephen Brisley, dont le beau-frère est otage, remettent en question la priorité accordée par le gouvernement israélien à la libération des otages. Dans le but d'accroître la pression internationale, des familles d'otages ayant des liens avec le Royaume-Uni ont rencontré en privé le Premier ministre Keir Starmer et le ministre des Affaires étrangères David Lammy. Cette situation met en lumière le dilemme auquel est confronté Israël : poursuivre ses objectifs militaires tout en œuvrant à la libération des otages. Les familles craignent que l'élargissement du conflit ne complique davantage les efforts de libération, soulignant la tension entre les impératifs stratégiques et humanitaires dans cette crise complexe.