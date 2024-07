Les frappes israéliennes contre le Hamas n'entravent pas les négociations sur les otages (Washington)

Le porte-parole du Département d'État américain, Matthew Miller, a indiqué que Washington ne pense pas que les frappes israéliennes ciblant les dirigeants du Hamas nuisent aux négociations en cours sur les otages.

Lors d'un point presse, Miller a été interrogé sur l'impact potentiel de ces frappes sur les pourparlers. Bien qu'il a initialement refusé de spéculer sur la question, il a ensuite souligné que les négociations se sont poursuivies malgré la récente frappe visant Muhammad Deif, le chef militaire du Hamas.

"Malgré les diverses déclarations publiques faites par les deux parties de temps à autre, ce que nous avons réellement observé dans les négociations, c'est qu'elles continuent d'avancer pour tenter d'aboutir à un accord," a déclaré Miller.

Le porte-parole a ajouté : "Évidemment, les parties peuvent toujours se retirer des négociations pour leurs propres raisons. Nous espérons que cela n'arrivera pas. Nous ne l'avons pas encore vu se produire. Ce que nous avons vu nous fait croire que nous pouvons parvenir à un accord, ce qui ne signifie pas pour autant que nous y parviendrons, mais nous allons continuer à pousser dans cette direction."

Ces propos interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hamas, alors que les efforts diplomatiques pour obtenir la libération des otages se poursuivent. Ils suggèrent que les États-Unis restent prudemment optimistes quant à la possibilité d'un accord, malgré les actions militaires en cours. La position américaine souligne la complexité de la situation, où les opérations militaires et les efforts diplomatiques semblent coexister, créant un équilibre délicat dans la recherche d'une résolution au conflit et à la crise des otages.