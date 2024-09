Les grands médias allemands exigent l'accès à Gaza

Dans une démarche inédite, les principaux organes de presse allemands ont lancé mardi un appel pressant à Israël et à l'Égypte pour obtenir l'accès à la bande de Gaza. Cette requête intervient près d'un an après le début du conflit entre Israël et le Hamas.

Une lettre ouverte, signée par les rédacteurs en chef d'une quinzaine de médias influents, a été adressée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Parmi les signataires figurent des représentants de Der Spiegel, Die Welt, des chaînes publiques ARD et ZDF, ainsi que de l'agence de presse DPA.

"Après presque un an de guerre, nous demandons au gouvernement israélien de nous permettre d'entrer dans la bande de Gaza", écrivent-ils, soulignant que l'exclusion quasi-totale des médias internationaux est sans précédent dans l'histoire récente des conflits. Les journalistes allemands mettent en garde contre les conséquences de cette absence de couverture médiatique indépendante. Ils affirment que "quiconque rend impossible la production de reportages indépendants sur cette guerre porte atteinte à sa propre crédibilité" et que l'interdiction de travailler à Gaza "crée les conditions d'une violation des droits de l'homme". Forts de leur expérience dans la couverture des zones de conflit, ces professionnels des médias se disent prêts à assumer les risques inhérents à une telle mission. "Nous connaissons le risque. Nous sommes prêts à le prendre", assurent-ils. La demande concerne également l'Égypte, à qui les médias allemands demandent l'autorisation d'entrer dans le territoire palestinien par le point de passage de Rafah, à la frontière sud de Gaza.