Trump classe les Houthis comme "organisation terroriste étrangère"

Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret désignant Ansar Allah, plus connu sous le nom des Houthis, comme organisation terroriste étrangère. Cette décision intervient alors que les rebelles soutenus par l'Iran multiplient leurs attaques contre des navires en mer Rouge. "Soutenus par la Force Qods des Gardiens de la révolution iranienne, qui arme et entraîne des organisations terroristes dans le monde entier, les Houthis ont tiré des dizaines de fois sur des navires de guerre américains depuis 2023, mettant en danger les hommes et femmes en uniforme", précise le décret présidentiel.

Le texte détaille les actions des rebelles depuis leur prise de contrôle des principaux centres de population au Yémen en 2014-2015 : "attaques contre des infrastructures civiles, dont plusieurs frappes sur des aéroports en Arabie saoudite, les attaques meurtrières de janvier 2022 aux Émirats arabes unis, et plus de 300 projectiles tirés sur Israël depuis octobre 2023".

"Les Houthis ont également attaqué plus de 100 fois des navires commerciaux transitant par Bab el-Mandeb, tuant au moins quatre marins civils et forçant une partie du trafic maritime en mer Rouge à se dérouter, contribuant à l'inflation mondiale", souligne le document.

Cette décision marque un revirement par rapport à 2021, quand le secrétaire d'État Antony Blinken avait annulé une classification similaire, invoquant des préoccupations humanitaires pour le peuple yéménite.

Face à l'escalade des attaques depuis octobre 2023, les États-Unis ont formé une coalition de plus de 20 pays pour protéger le trafic commercial en mer Rouge. Malgré les frappes répétées contre leurs installations, les Houthis restent déterminés. Ils ont annoncé cette semaine qu'ils limiteraient leurs attaques aux seuls navires liés à Israël pendant le cessez-le-feu avec le Hamas.