"Les informations sur le transfert de missiles iraniens à la Russie constitueraient une escalade significative" (Etats-Unis)

L'Iran aurait livré des missiles balistiques à courte portée à la Russie, selon des sources américaines. Le Wall Street Journal, citant un responsable américain anonyme, rapporte que ces livraisons auraient déjà eu lieu. Cette révélation fait suite à une information de l'agence Reuters en août, qui annonçait l'imminence d'une livraison de centaines de missiles Fath-360 à la Russie, ainsi que la formation de dizaines de militaires russes en Iran sur ces armes guidées par satellite.

Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a exprimé l'avertissement de Washington face à ces développements : "Nous mettons en garde contre l'approfondissement du partenariat sécuritaire entre la Russie et l'Iran depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Tout transfert de missiles balistiques iraniens à la Russie représenterait une escalade significative du soutien de l'Iran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine."

Cette possible coopération militaire renforcée entre Téhéran et Moscou intervient malgré les avertissements répétés des États-Unis et de leurs alliés européens, qui ont prévenu que de telles actions pourraient entraîner de sérieuses conséquences.

Face à ces accusations, la mission iranienne auprès des Nations Unies à New York a réaffirmé la position de Téhéran sur le conflit ukrainien : "L'Iran considère que la fourniture d'assistance militaire aux parties engagées dans le conflit - qui conduit à une augmentation des pertes humaines, à la destruction des infrastructures et à un éloignement des négociations de cessez-le-feu - est inhumaine." La mission a ajouté que l'Iran s'abstenait non seulement de s'engager dans de telles actions, mais appelait également les autres pays à cesser de fournir des armes aux parties impliquées dans le conflit.

D'un côté, les États-Unis et leurs alliés surveillent de près le rapprochement entre l'Iran et la Russie, craignant une escalade du conflit. De l'autre, l'Iran maintient officiellement une position de non-ingérence, tout en étant accusé de soutenir militairement la Russie.