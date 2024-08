Les négociations sur les otages "au bord de l'effondrement", les États-Unis frustrés par le rejet du Hamas (média)

Les pourparlers visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza et un échange de prisonniers contre les otages seraient "sur le point de s'effondrer", selon des sources américaines et israéliennes citées par Politico.

Malgré l'optimisme affiché publiquement par Washington, les efforts pour rallier le Hamas à la dernière proposition - pourtant acceptée par Israël - auraient jusqu'à présent échoué. La Maison Blanche serait de plus en plus frustrée par la rhétorique intransigeante du groupe terroriste palestinien.

"Nous ne savons pas si Sinwar veut vraiment cet accord", confie une source américaine. "Mais sans accord, il y a un risque que l'Iran attaque et que la situation dégénère en un affrontement généralisé." Cette impasse ravive les craintes d'un nouvel échec des négociations, laissant Israël et le Hamas sans issue claire pour mettre fin aux combats ou libérer les otages. Toutefois, certains responsables américains gardent espoir, rappelant que par le passé, le Hamas a parfois accepté des trêves de manière inattendue après s'y être publiquement opposé. L'enjeu est de taille : au-delà du sort des otages et de la population de Gaza, c'est la stabilité régionale qui est en jeu. La menace d'une intervention iranienne plane, risquant de transformer le conflit en une confrontation régionale majeure.

Alors que les médiateurs internationaux redoublent d'efforts, les prochains jours s'annoncent cruciaux. La communauté internationale retient son souffle, espérant un revirement de dernière minute qui pourrait ouvrir la voie à une désescalade tant attendue dans la région.