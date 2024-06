"Les otages ont besoin de nous !" : la mère d'une otage israélienne appelle à l'aide à l'ONU

"Les otages ont besoin de nous !" a lancé mercredi Meirav Leshem Gonen, mère d'une otage israélienne, lors d'une audition à l'ONU d'une commission d'enquête accusant Israël de "crimes contre l'humanité" et le Hamas de crimes de guerre.

Sa fille, Romi, 23 ans, a été kidnappée alors qu'elle prenait part à la rave-party Tribe of Nova, attaquée le 7 octobre par les commandos du Hamas. « Les jeunes filles de vingt-trois ans ne devraient pas être prises en otage. Personne ne devrait l'être ! » a déclaré sa mère. « Je crois que nous pouvons faire plus pour eux. Nous pouvons faire mieux pour eux. Les otages ont besoin de nous ! Le monde en a besoin ! S'il vous plaît, aidez-moi à embrasser à nouveau ma fille », a-t-elle demandé. Elle a appelé la communauté internationale à être « du même côté, celui qui lutte contre les prises d'otages » : « J'espère que ma Romi croit toujours au monde libre, croit toujours en nous, et croit toujours qu'ensemble, nous mettrons fin au cauchemar dans lequel elle se trouve ». Elle a également accusé la commission de l'ONU de ne pas avoir pris suffisamment en compte dans son rapport, publié le 12 juin, les violences sexuelles commises « le jour de l'attaque et pendant la captivité » des otages. « Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que porte-parole des femmes qui ont enduré des souffrances inimaginables et dont la douleur n'est pas reconnue », a affirmé Meirav Leshem Gonen. « Lorsque le corps des femmes est utilisé comme un outil politique, lorsque leur dignité est mise de côté parce qu'elles ne sont pas du 'bon côté', c'est une honte pour nous tous », a-t-elle dit.