Les proches de six otages assassinés affirment que d'innombrables personnalités les ont laissés tomber

Dans un article émouvant publié par Time Magazine, les proches de six otages israéliens exécutés le 29 août dernier par leurs ravisseurs terroristes lèvent le voile sur des détails jusqu'alors tenus secrets.

Les familles de Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi et Alexander Lobanov dressent un tableau glaçant de la captivité de leurs proches. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Alexander Lobanov a perdu 26 kilos, passant de 86 à 60 kilos. Plus alarmant encore, Hersh Goldberg-Polin, mesurant 1,80 mètre, ne pesait plus que 52 kilos au moment de son assassinat. Eden Yerushalmi, d'une taille de 1,65 mètre, avait atteint le poids critique de 36 kilos.

Courtesy of the family

Au-delà de ces détails, les familles expriment leur profonde déception envers les dirigeants israéliens, accusés d'avoir sacrifié leurs proches pour des "calculs jugés stratégiques". Mais leur critique s'étend bien au-delà des frontières d'Israël.

Durant 328 jours, ces familles ont parcouru le monde, rencontrant politiciens, diplomates, magnats des affaires et célébrités. Malgré les promesses, les larmes partagées et les étreintes, les résultats concrets n'ont jamais suivi, disent-ils.

Les auteurs dénoncent l'hypocrisie de certains, plus préoccupées par leur image que par la cause des otages, et l'inaction d'organisations humanitaires comme la Croix-Rouge Internationale et l'OMS.

Particulièrement poignant est le récit des rencontres avec des chefs religieux musulmans qui, en privé, assuraient que l'Islam interdisait de nuire aux otages, mais qui sont restés publiquement silencieux.

L'article se termine par un appel vibrant à la communauté internationale pour sauver les 101 otages encore détenus à Gaza. Citant le rabbin Hillel, les familles posent une question qui résonne comme un cri du cœur : "Si ce n'est pas maintenant, QUAND ?"

Cette publication dans Time Magazine marque un tournant dans la communication des familles d'otages. En exposant ces détails déchirants et en pointant du doigt l'inaction internationale, elles espèrent susciter une réaction immédiate et concrète pour sauver les vies qui peuvent encore l'être.