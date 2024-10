Les propos anti-Netanyahou de Joe Biden révélés dans le nouveau livre du journaliste Bob Woodward

Dans un ouvrage à paraître du célèbre journaliste Bob Woodward, les coulisses explosives de la présidence de Joe Biden sont révélées au grand jour, exposant ses opinions sans filtre sur les dirigeants mondiaux, notamment Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Le livre intitulé "War", dont la sortie est prévue le 15 octobre, dévoile les propos crus du président américain, rapportés par CNN. Biden aurait qualifié le Premier ministre israélien Netanyahou de "fils de pute" et de "salopard", ajoutant qu'il était "un putain de mauvais type" lors d'une conversation privée au printemps 2024, alors que le conflit à Gaza s'intensifiait.

Le président n'a pas épargné non plus le dirigeant russe Vladimir Poutine, le décrivant comme "ce putain de Poutine" et "l'incarnation du mal" à ses conseillers dans le Bureau ovale après l'invasion de l'Ukraine. Woodward révèle également des moments de tension extrême, notamment lorsque l'équipe de sécurité nationale de Biden a estimé à 50% la probabilité que Poutine utilise des armes nucléaires en Ukraine, provoquant des communications urgentes avec les officiels russes. Concernant le conflit israélo-palestinien, le livre décrit une relation tumultueuse entre Biden et Netanyahou. Malgré un soutien public à Israël, Biden aurait exprimé en privé sa frustration face à la stratégie de Netanyahou à Gaza. "Quelle est ta stratégie, mec ?" aurait demandé Biden à Netanyahou lors d'un appel téléphonique en avril.

La frustration de Biden aurait atteint son paroxysme après l'entrée d'Israël à Rafah. "C'est un putain de menteur", aurait déclaré Biden en privé à propos de Netanyahou. En juillet, suite à une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, Biden aurait crié au téléphone : "Bibi, c'est quoi ce bordel ?". Le livre de Woodward, basé sur des centaines d'heures d'entretiens avec des participants directs, promet de lever le voile sur les coulisses de la Maison Blanche et les défis géopolitiques majeurs auxquels Biden a été confronté durant sa présidence.