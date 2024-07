Les tactiques de guérilla du Hamas révélées : une "armée fantôme" dans les tunnels de Gaza

Une enquête du New York Times dévoile les stratégies de combat du Hamas à Gaza, neuf mois après le début du conflit avec Israël. Contrairement à la tactique de l'attaque massive du 7 octobre, le groupe terroriste a depuis adopté une approche de guérilla dispersée et cachée.

Tsahal

L'enquête, basée sur l'analyse de vidéos du Hamas et des entretiens avec des soldats israéliens, révèle que l'organisation a rapidement abandonné ses bases au début de l'invasion israélienne. Son objectif : neutraliser l'avantage technologique et numérique d'Israël par des attaques surprises contre de petits groupes de soldats.

Le Hamas utilise un vaste réseau de tunnels, plus étendu que prévu par Tsahal, pour se déplacer de manière invisible. Les terroristes se cachent dans des infrastructures civiles, y compris des hôpitaux et des mosquées, et se fondent parmi les civils en portant des vêtements ordinaires.

Cette "armée fantôme" émerge rarement des tunnels, préférant des embuscades ponctuelles. Le Hamas emploie même des civils, parfois des enfants, comme observateurs et informateurs. La stratégie vise à prolonger le conflit, malgré les lourdes pertes civiles, pour épuiser Israël et accroître les critiques internationales. Même si les pertes israéliennes sont inférieures aux prévisions initiales, le Hamas a partiellement atteint ses objectifs de survie.

Abed Rahim Khatib/Flash90

Selon les estimations, plus de 14 000 terroristes du Hamas sur 25 000 auraient été éliminés, mais des milliers restent actifs, y compris la plupart des dirigeants. L'enquête souligne le dilemme auquel Israël est confronté : vaincre une organisation qui se fond dans la population civile et utilise des tactiques de guérilla urbaine, tout en minimisant les pertes civiles et en maintenant le soutien international.