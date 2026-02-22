LIVE BLOG | Avigdor Lieberman exige un engagement clair pour une conscription générale sans exemption
À l’approche des prochaines élections, Avigdor Lieberman presse les chefs de l’opposition de s’engager noir sur blanc en faveur d’une conscription générale obligatoire pour tous.
Un ancien chef de l’armée de l’air israélienne juge que le régime iranien est « en fin de course »
L’ancien commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division (réserve) Eitan Ben Eliyahou, a estimé que le régime iranien approchait de sa fin, tout en appelant à ne pas conclure hâtivement à une frappe militaire imminente dans un contexte de négociations tendues entre Washington et Téhéran. Intervenant sur la radio 103FM, Ben Eliyahou a affirmé que « le régime en Iran arrive à terme » et qu’un changement pourrait survenir « dans deux, trois ou quatre ans ». Selon lui, des signes d’érosion interne sont déjà visibles. Il anticipe une intensification des mouvements de protestation, soulignant toutefois que les transformations politiques prennent du temps dans « une nation grande et divisée ». « Les troubles ne s’arrêteront pas », a-t-il prédit. Dans le même temps, l’ancien chef de l’aviation militaire a rejeté l’idée d’une confrontation militaire imminente. « Je n’ai jamais dit que, finalement, la diplomatie l’emporterait ; j’ai dit que, pour l’instant, ce sont des négociations qui sont en cours », a-t-il précisé. Malgré les appels à une action rapide, il insiste sur le fait que les discussions restent le cadre dominant. Il a également estimé que les récents signaux militaires américains dans la région doivent être interprétés comme des instruments de pression dans le cadre des pourparlers, et non comme l’annonce d’une attaque immédiate. « Si cela échoue, tout est prêt pour une frappe », a-t-il toutefois averti. Abordant la menace des missiles balistiques iraniens, Ben Eliyahou a jugé qu’elle ne constituait pas une menace existentielle pour Israël, soulignant l’efficacité du système de défense antimissile et des capacités du commandement du front intérieur.
Le chef du parti Israel Beteinou, Avigdor Lieberman, appelle les dirigeants de l’opposition à s’engager publiquement en faveur d’une loi instaurant une conscription générale obligatoire pour tous les citoyens, sans aucune exemption, estimant que les électeurs ont droit à des positions claires avant les prochaines élections. Dans un message publié sur X, il affirme que les Israéliens « n’accepteront pas d’entendre des plaintes » mais exigeront des engagements concrets. Il exhorte ainsi Yair Lapid, Gadi Eisenkot et Naftali Bennett à soutenir explicitement un texte imposant un service à l’ensemble de la population — Juifs, musulmans, chrétiens, druzes et circassiens. Lieberman propose un modèle articulé autour de deux voies : un service militaire, avec sélection des recrues par l’armée selon ses besoins, et un service national civil significatif pour les autres appelés. Il insiste pour que la prochaine coalition adopte la loi dès la première session de la Knesset, en trois lectures, et rejette toute formule vague, toute exemption sectorielle ou tout renvoi des décisions après le scrutin. Sans engagement explicite en faveur d’un service obligatoire pour tous, affirme-t-il, il serait impossible de former une « coalition véritablement sioniste et libérale », ajoutant que le public doit connaître sans ambiguïté la position des candidats avant de voter.
34 arrestations après l’explosion d’une grenade larguée par drone à Kafr Kanna
La police israélienne a arrêté 34 suspects lors d’opérations menées dans la nuit à Kafr Kanna, dans le nord du pays, à la suite d’une série de violences liées à un conflit opposant les familles Awawdeh et Taha. Les forces du district Nord, appuyées par la police des frontières, ont perquisitionné des dizaines de sites visant des individus soupçonnés d’implication dans des fusillades et autres actes criminels. Ces arrestations font suite à une attaque survenue la veille au soir, lorsqu’une grenade a été larguée par un drone sur une habitation, traversant le toit avant d’exploser et de blesser quatre personnes. Un échange de tirs a ensuite éclaté entre jeunes hommes des deux clans rivaux, attisant les tensions dans cette localité arabe. Dans la foulée, le comité local de réconciliation a réuni des représentants des deux familles et obtenu un accord de trêve dans l’heure. La police indique que plusieurs suspects doivent être présentés à un tribunal pour des audiences de prolongation de détention et affirme poursuivre ses efforts pour lutter contre la criminalité, notamment le trafic d’armes et les violences armées.