Un ancien chef de l’armée de l’air israélienne juge que le régime iranien est « en fin de course »

L’ancien commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division (réserve) Eitan Ben Eliyahou, a estimé que le régime iranien approchait de sa fin, tout en appelant à ne pas conclure hâtivement à une frappe militaire imminente dans un contexte de négociations tendues entre Washington et Téhéran. Intervenant sur la radio 103FM, Ben Eliyahou a affirmé que « le régime en Iran arrive à terme » et qu’un changement pourrait survenir « dans deux, trois ou quatre ans ». Selon lui, des signes d’érosion interne sont déjà visibles. Il anticipe une intensification des mouvements de protestation, soulignant toutefois que les transformations politiques prennent du temps dans « une nation grande et divisée ». « Les troubles ne s’arrêteront pas », a-t-il prédit. Dans le même temps, l’ancien chef de l’aviation militaire a rejeté l’idée d’une confrontation militaire imminente. « Je n’ai jamais dit que, finalement, la diplomatie l’emporterait ; j’ai dit que, pour l’instant, ce sont des négociations qui sont en cours », a-t-il précisé. Malgré les appels à une action rapide, il insiste sur le fait que les discussions restent le cadre dominant. Il a également estimé que les récents signaux militaires américains dans la région doivent être interprétés comme des instruments de pression dans le cadre des pourparlers, et non comme l’annonce d’une attaque immédiate. « Si cela échoue, tout est prêt pour une frappe », a-t-il toutefois averti. Abordant la menace des missiles balistiques iraniens, Ben Eliyahou a jugé qu’elle ne constituait pas une menace existentielle pour Israël, soulignant l’efficacité du système de défense antimissile et des capacités du commandement du front intérieur.