Netanyahou aux États-Unis : l'Iran met en garde contre l'influence "destructrice" d'Israël sur la diplomatie
L’Iran a mis en garde contre ce qu’il qualifie d’influence "destructrice" d’Israël sur les efforts diplomatiques, à la veille du déplacement du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington où les discussions devraient porter sur les négociations entre les États-Unis et Iran. Lors d’un point presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqaei, a affirmé que Washington était le seul interlocuteur de Téhéran et devait agir de manière indépendante, sans céder aux pressions qu’il estime nuisibles à la région, accusant par ailleurs le "régime sioniste" de s’opposer systématiquement à toute dynamique diplomatique susceptible de conduire à la paix.
Netanyahou à Washington pour tenter d’influencer les négociations nucléaires entre les États-Unis et l’Iran
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’envole aujourd'hui pour Washington où il rencontrera le président Donald Trump, avec l’objectif affiché d’influencer les discussions nucléaires en cours entre États-Unis et Iran, a indiqué un responsable israélien au Times of Israel. Initialement prévue plus tard dans le mois, la visite a été avancée, un signe interprété comme une inquiétude à Jérusalem quant à l’orientation des pourparlers. Selon la même source, Netanyahou estime qu’un éventuel accord doit non seulement empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire et exclure tout enrichissement d’uranium, mais aussi limiter le programme de missiles balistiques et mettre fin au soutien et au financement du terrorisme par ce qu’il qualifie d’"axe du mal". Cette initiative intervient après des discussions jugées positives par les deux parties, tenues la semaine dernière à Oman, alors que Téhéran a évoqué de possibles concessions sur ses stocks d’uranium enrichi tout en refusant d’aborder les questions des missiles et de son soutien aux milices armées dans la région.
Le chef du conseil de sécurité iranien arrive à Oman sur fond de reprise des discussions avec Washington
Le chef du conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, s’est rendu à Oman quelques jours après la tenue à Mascate d’un nouveau cycle de discussions nucléaires entre responsables iraniens et américains. Il doit s’entretenir avec le sultan Haitham bin Tariq ainsi qu’avec le ministre omanais des Affaires étrangères Badr bin Hamad al-Busaidi, selon l’agence officielle iranienne IRNA. Les échanges porteront sur les développements régionaux et internationaux récents ainsi que sur la coopération économique entre Iran et Oman. Cette visite intervient après la reprise du dialogue entre Téhéran et États-Unis, une première depuis la guerre de 12 jours entre l’Iran et Israël en juin dernier, à laquelle l’armée américaine avait brièvement pris part.
Al Jazeera : Erdogan invité au sommet de Trump sur Gaza
Le président turc Recep Tayyip Erdogan invité au sommet de Trump sur Gaza le 19 février, a rapporté la chaîne qatarie Al Jazeera.
Anthony Albanese défend l’invitation d'Isaac Herzog et appelle à "faire redescendre la température"
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a justifié l’invitation adressée au président israélien Isaac Herzog, malgré des affrontements entre la police et des manifestants lors d’un rassemblement organisé à l’occasion de sa visite. Intervenant devant le Parlement, Albanese a appelé à apaiser les tensions dans le pays, exhortant à "faire redescendre la température", y compris dans le ton employé par les responsables politiques, alors que cette visite a ravivé de vives divisions au sein de l’opinion publique australienne. Anthony Albanese ripostait aux Verts lors d'une séance houleuse de questions-réponses, les exhortant à "baisser le ton", après qu'ils aient demandé que le président israélien Isaac Herzog soit "renvoyé chez lui".
Tsahal détruit un dépôt d’armes du groupe terroriste Jamaa Islamiya dans le sud de la Syrie
L’armée israélienne a annoncé avoir mené la semaine dernière une opération nocturne dans la région du village de Beit Jinn, au cours de laquelle a été localisé et détruit un dépôt d’armes appartenant à l’organisation terroriste Jamaa Islamiya. Le site contenait notamment des armes, des mines et des moyens de communication. L’armée précise que ce groupe terroriste a mené et continue de tenter des actions terroristes contre l’État d’Israël et ses citoyens sur le front nord, et que cette opération s’inscrit dans une série d’actions visant à éliminer toute menace terroriste dans la zone et à protéger la population israélienne, en particulier sur le plateau du Golan.
Manifestations et grèves en Israël pour dénoncer la criminalité dans la société arabe
Des manifestants ont bloqué ce matin l’entrée de Jérusalem ainsi que plusieurs grands axes routiers à travers le pays pour exiger une action urgente face à la vague de criminalité meurtrière touchant la société arabe en Israël. Des débrayages et arrêts de travail ponctuels sont également prévus dans la journée dans divers secteurs, y compris les hôpitaux, tandis qu’une fontaine près de la promenade de Tel Aviv a été teintée en rouge en symbole du sang versé. Ces mobilisations interviennent alors que la violence atteint des niveaux sans précédent : 252 personnes ont été tuées l’an dernier dans les communautés arabes, soit une hausse de près de 300 % depuis 2017, et 39 victimes ont déjà été recensées cette année. Une large partie de la population arabe tient le gouvernement dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir pour responsables, accusant ce dernier, issu de l’extrême droite, d’avoir aggravé le manque d’intervention policière dans les villes arabes.
Israël : les députés orthodoxes doutent de l’adoption de la loi sur l’exemption du service militaire
Les députés orthodoxes estiment de plus en plus que le projet de loi visant à accorder une large exemption de service militaire aux étudiants des yeshivot n’a aucune chance d’être adopté, rapporte la chaîne israélienne N12. Selon le média, les récentes discussions entre les élus orthodoxes et la conseillère juridique de la commission de la Knesset chargée de faire avancer le texte se sont soldées par une impasse. Cette situation alimente l’impatience des partis orthodoxes à l’égard de leurs partenaires de coalition, incapables selon eux de tenir leurs engagements, et renforce la probabilité d’élections anticipées, même si la date éventuelle d’un scrutin avancé, en juin ou en septembre, reste incertaine.
L’entrée du comité technocratique pour Gaza retardée, sans calendrier défini
L’entrée dans la bande de Gaza du Comité national pour l'administration de Gaza n’aura pas lieu cette semaine et aucun calendrier précis n’a été arrêté, faute de progrès suffisants pour lancer ses opérations, selon deux diplomates arabes. Ce panel de 12 membres, dévoilé il y a environ un mois et réuni depuis au Caire, était initialement soutenu par l’administration du président américain Donald Trump et par le haut représentant pour Gaza du Conseil de paix, Nikolaï Mladenov, mais il ne devrait se rendre sur le terrain qu’une fois doté des moyens nécessaires pour gouverner. Des incertitudes persistent sur son financement international, son implantation, le recrutement de fonctionnaires locaux et sa sécurité. Parallèlement, des efforts sont menés pour améliorer la situation humanitaire afin de renforcer sa légitimité, mais la majorité des habitants de Gaza vit dans des zones encore contrôlées par l’organisation terroriste Hamas, tandis qu’Israël refuse d’assouplir les restrictions tant que ce groupe terroriste n’aura pas renoncé à ses armes, des discussions sur le désarmement n’en étant qu’à un stade préliminaire.
Washington salue l’armée libanaise après la découverte d’un vaste réseau de tunnels du Hezbollah
Les États-Unis ont félicité les Forces armées libanaises pour avoir localisé, pour la deuxième fois en deux mois, un important réseau de tunnels de l’organisation terroriste Hezbollah. Dans un communiqué, le chef du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a souligné que le démantèlement de tunnels utilisés par des acteurs non étatiques pour stocker des munitions, des missiles et des drones d’attaque contribue à la stabilité du Liban et de l’ensemble de la région. Il a également salué le travail conjoint de l’armée libanaise et du mécanisme dirigé par les États-Unis chargé de veiller au respect des engagements pris par Israël et le Liban.
Londres condamne les décisions israéliennes visant à renforcer le contrôle en Judée-Samarie
Le gouvernement britannique a vivement dénoncé les décisions adoptées ce week-end par le cabinet de sécurité israélien visant à élargir le contrôle de Israël sur la Judée-Samarie, rejoignant ainsi une série de critiques internationales. Dans un communiqué, le gouvernement britannique a estimé que ces mesures, perçues par leurs détracteurs comme facilitant l’expansion des implantations et renforçant l’autorité israélienne sur le territoire, s’apparentent à une démarche d’"annexion". Londres juge "totalement inacceptable" toute initiative unilatérale visant à modifier la composition géographique ou démographique de la "Palestine", soulignant qu’elle serait contraire au droit international, et appelle Israël à revenir immédiatement sur ces décisions.