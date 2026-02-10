Le chef du conseil de sécurité iranien arrive à Oman sur fond de reprise des discussions avec Washington

Le chef du conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, s’est rendu à Oman quelques jours après la tenue à Mascate d’un nouveau cycle de discussions nucléaires entre responsables iraniens et américains. Il doit s’entretenir avec le sultan Haitham bin Tariq ainsi qu’avec le ministre omanais des Affaires étrangères Badr bin Hamad al-Busaidi, selon l’agence officielle iranienne IRNA. Les échanges porteront sur les développements régionaux et internationaux récents ainsi que sur la coopération économique entre Iran et Oman. Cette visite intervient après la reprise du dialogue entre Téhéran et États-Unis, une première depuis la guerre de 12 jours entre l’Iran et Israël en juin dernier, à laquelle l’armée américaine avait brièvement pris part.