L’Australie réclame des poursuites après la mort d’une humanitaire dans une frappe israélienne présumée à Gaza

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré avoir demandé à Israël d’engager des poursuites pénales à la suite d’une frappe aérienne de Tsahal en 2024 à Gaza, qui avait coûté la vie à sept personnes, dont une travailleuse humanitaire australienne. Cette affaire, qui avait suscité une vive condamnation internationale et tendu les relations entre Canberra et Jérusalem, concerne une attaque menée le 1er avril 2024 contre un convoi de l’ONG World Central Kitchen. Parmi les victimes figuraient l’Australienne Zomi Frankcom, un Américano-Canadien, un Palestinien, un Polonais ainsi que trois agents de sécurité britanniques. Anthony Albanese a indiqué avoir transmis cette requête au président israélien Isaac Herzog lors d’une rencontre à Canberra. Aucune réaction immédiate n’a été communiquée par Isaac Herzog, en visite officielle en Australie après un passage à Sydney, où il avait notamment rencontré des membres de la communauté juive visée par une attaque antisémite en décembre ayant fait 15 morts.