L’Australie réclame des poursuites après la mort d’une humanitaire dans une frappe israélienne présumée à Gaza
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré avoir demandé à Israël d’engager des poursuites pénales à la suite d’une frappe aérienne de Tsahal en 2024 à Gaza, qui avait coûté la vie à sept personnes, dont une travailleuse humanitaire australienne. Cette affaire, qui avait suscité une vive condamnation internationale et tendu les relations entre Canberra et Jérusalem, concerne une attaque menée le 1er avril 2024 contre un convoi de l’ONG World Central Kitchen. Parmi les victimes figuraient l’Australienne Zomi Frankcom, un Américano-Canadien, un Palestinien, un Polonais ainsi que trois agents de sécurité britanniques. Anthony Albanese a indiqué avoir transmis cette requête au président israélien Isaac Herzog lors d’une rencontre à Canberra. Aucune réaction immédiate n’a été communiquée par Isaac Herzog, en visite officielle en Australie après un passage à Sydney, où il avait notamment rencontré des membres de la communauté juive visée par une attaque antisémite en décembre ayant fait 15 morts.
Moscou envisage d'établir un hôpital russe dans la bande de Gaza
L'ambassadeur de Russie en Israël a déclaré que son pays menait des discussions avec Israël, le Conseil de la paix et plusieurs autres nations en vue de l'établissement d'un hôpital russe dans la bande de Gaza.
Le Canada "condamne fermement" l’extension du contrôle israélien en Judée-Samarie
Le ministère canadien des Affaires étrangères a déclaré "condamner fermement" la décision d’Israël d’étendre son contrôle en Judée-Samarie, estimant que ces mesures contreviennent au droit international. Dans un communiqué, la diplomatie canadienne affirme que cette décision compromet les perspectives de paix et fragilise la viabilité d’un futur État palestinien. Ottawa appelle Israël à revenir sur cette orientation et à mettre immédiatement un terme à l’expansion des implantations.
Benjamin Netanyahou doit rencontrer Marco Rubio avant son entretien avec Donald Trump
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrera mercredi matin le secrétaire d’État américain Marco Rubio, a annoncé le département d’État. Cette réunion, prévue à Blair House, interviendra deux heures avant son départ pour la Maison-Blanche, où il doit s’entretenir avec le président Donald Trump. Selon la Maison-Blanche, la rencontre entre les deux dirigeants se tiendra à huis clos, même si des journalistes sont parfois autorisés à poser des questions à la dernière minute lors de ce type d’événement.
Donald Trump réitère son opposition à l'annexion de la Judée-Samarie par Israël
Le président américain Donald Trump a réaffirmé au site d'information Axios qu'il s'opposait à toute initiative israélienne visant à annexer la Judée-Samarie : "Je suis contre l'annexion." "Nous avons déjà suffisamment de choses à penser actuellement. Nous n'avons pas besoin de nous occuper de la Cisjordanie (Judée-Samarie)", a-t-il ajouté.
Washington envisagerait la saisie de pétroliers iraniens pour accentuer la pression sur Téhéran
L’administration américaine étudie la possibilité de saisir des pétroliers transportant du pétrole iranien afin d’accentuer la pression sur Téhéran, rapporte le Wall Street Journal en citant des responsables américains. Cette option ferait partie des scénarios examinés par la Maison-Blanche dans le cadre des négociations en cours sur le programme nucléaire iranien. Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à d’éventuelles représailles de l’Iran et à l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les marchés mondiaux de l’énergie. Interrogé par le quotidien, un responsable de la Maison-Blanche a indiqué que le président Donald Trump privilégiait la voie diplomatique, tout en disposant de "plusieurs options" si les discussions n’aboutissent pas.
Donald Trump : "Les Iraniens seraient stupides de ne pas conclure un accord"
"Une immense flotte se dirige actuellement vers l'Iran. Je pense qu'ils veulent conclure un accord", a déclaré Donald Trump lors d'une interview accordée à Fox Business. "Je pense qu'ils seraient stupides de ne pas le faire. Nous avons détruit leur centrale nucléaire la dernière fois et nous verrons si nous en détruisons d'autres cette fois-ci..."
