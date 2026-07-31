Le directeur du Conseil de paix confirme un accord sur le désarmement du Hamas et la transition vers un gouvernement civil à Gaza

Le directeur général du Conseil de paix, Nikolaï Mladenov, a annoncé qu’un accord avait été conclu sur le désarmement des organisations armées et sur la transition vers une administration civile dans la bande de Gaza, après plusieurs mois de négociations difficiles. Il a toutefois souligné que la réussite du processus dépendrait désormais de son application et de sa vérification effectives, le retrait israélien devant progresser parallèlement au désarmement, étape par étape. Selon lui, le Comité national pour l’administration de Gaza et la population palestinienne devront également bénéficier d’un soutien politique et opérationnel afin de prendre en main leur avenir. Nikolaï Mladenov a évoqué la perspective d’une bande de Gaza reconstruite, gouvernée par des Palestiniens et vivant en paix avec Israël, accompagnée d’un horizon politique en vue d’un règlement du conflit israélo-palestinien.