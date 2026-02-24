LIVE BLOG | Avant la reprise des négociations, l’Iran transmettra sa position sur le nucléaire mercredi

La décision de Donald Trump d’attaquer l’Iran dépendrait de l’avis de Steve Witkoff et Jared Kushner

La décision du président américain Donald Trump d’ordonner ou non des frappes aériennes contre l’Iran dépendra des recommandations de ses envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner concernant la volonté et la capacité de Téhéran à conclure un accord renonçant à toute capacité de production d’armes nucléaires, rapporte le Guardian. De son côté, CBS indique que Donald Trump exprime une certaine frustration face aux limites de la puissance militaire américaine contre l’Iran. Selon des responsables informés, il aurait été averti qu’une attaque ne porterait probablement pas un coup décisif et risquerait au contraire d’entraîner les États-Unis dans un conflit élargi et prolongé au Moyen-Orient.