LIVE BLOG | Avant la reprise des négociations, l’Iran transmettra sa position sur le nucléaire mercredi
La décision de Donald Trump d'attaquer l'Iran dépendrait de l'avis de ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner, selon un média britannique
La décision de Donald Trump d’attaquer l’Iran dépendrait de l’avis de Steve Witkoff et Jared Kushner
La décision du président américain Donald Trump d’ordonner ou non des frappes aériennes contre l’Iran dépendra des recommandations de ses envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner concernant la volonté et la capacité de Téhéran à conclure un accord renonçant à toute capacité de production d’armes nucléaires, rapporte le Guardian. De son côté, CBS indique que Donald Trump exprime une certaine frustration face aux limites de la puissance militaire américaine contre l’Iran. Selon des responsables informés, il aurait été averti qu’une attaque ne porterait probablement pas un coup décisif et risquerait au contraire d’entraîner les États-Unis dans un conflit élargi et prolongé au Moyen-Orient.
Yaïr Golan appelle à saisir une "opportunité unique" de frapper l’Iran
Le président du parti "Les Démocrates", Yaïr Golan, a estimé ce matin sur les ondes de Kan Reshet Bet qu’Israël faisait face à une opportunité qui ne se représentera pas de frapper l’Iran et de l’exclure définitivement de "l’axe du mal". Selon lui, une telle dynamique pourrait ouvrir la voie à la consolidation d’un axe modéré dans la région et entraîner un changement profond au Moyen-Orient. Il a toutefois souligné la complexité du dossier, affirmant que l’essentiel devait rester centré sur les capacités iraniennes qui menacent directement Israël.
À deux jours du troisième cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran prévu à Genève, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, doit se rendre ce mercredi à Mascate, capitale d’Oman, afin de remettre officiellement la réponse de l’Iran sur le dossier nucléaire. Cette démarche intervient dans un contexte de tensions accrues, alors que les États-Unis et l’Iran s’apprêtent à reprendre leurs discussions diplomatiques.