LIVE BLOG | Deuxième nuit de frappes américaines contre l’Iran : Israël se préparerait à une reprise de la guerre
Les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes contre l’Iran, après des attaques visant la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz. Israël suit de près l’escalade.
L’Iran revendique des frappes de drones contre des installations américaines au Koweït, à Bahreïn et au Qatar
Téhéran affirme avoir visé un système Patriot au Koweït, des réservoirs de carburant à Bahreïn et un site d’antenne satellite au Qatar. Aucune confirmation indépendante n’a été apportée à ce stade.
La Maison-Blanche anticipe un échange de tirs pouvant durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon Axios, alors que l’escalade dépendra des prochaines actions de Téhéran.
D’après ces sources, la nouvelle campagne militaire pourrait durer quelques jours, une semaine ou même un mois, en fonction de la décision de Téhéran de poursuivre ou non ses attaques contre des navires commerciaux dans cette voie maritime stratégique.
Donald Trump estime qu’Israël va retirer ses troupes du sud du Liban
Il a déclaré : « Je pense qu’Israël va retirer ses troupes du sud du Liban »
https://x.com/i/web/status/2074865714633048097
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L’Iran affirme que trois personnes ont été tuées dans des frappes américaines
Selon l’agence officielle IRNA, trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une attaque américaine près d’Ahvaz, dans l’ouest du pays.
Source américaine à i24NEWS après les frappes de la nuit : « Tout dépend désormais de la réponse de l'Iran. S'ils continuent de tirer, ce qui s'est passé cette nuit pourrait devenir un événement quotidien, voire hebdomadaire. »
Donald Trump sur l'Iran : « Ils ont appelé il y a peu. Ils veulent tellement conclure un accord. Je ne sais simplement pas s'ils en sont dignes. Je ne sais pas s'ils respecteront cet accord. C'est bien là le problème. »
https://x.com/i/web/status/2075013154904449058
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Les États-Unis renvoient des avions ravitailleurs au Moyen-Orient
Selon la chaîne publique Kan, Washington a commencé à redéployer des avions ravitailleurs dans la région, après les avoir évacués vers l’Europe lors de la signature du mémorandum.
Le CENTCOM confirme que les États-Unis ont frappé 90 cibles militaires iraniennes, soit environ 10 de plus que la nuit précédente
L’armée américaine a mené une nouvelle vague de frappes contre des infrastructures militaires iraniennes le 8 juillet, visant près de 90 sites le long du littoral iranien, selon le Commandement central américain. L’opération a ciblé des systèmes de défense aérienne, des moyens de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales ainsi que des centres logistiques.
Selon des responsables américains, ces frappes visaient à réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les navires commerciaux et les marins civils transitant par le détroit d’Ormuz, après une précédente série d’opérations offensives menée la nuit précédente.
https://x.com/i/web/status/2075053781784367389
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Benjamin Netanyahou et Israel Katz réunissent une consultation sécuritaire après la reprise des attaques entre Washington et Téhéran
Selon Channel 12, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense ont fait le point mercredi soir sur l’escalade entre les États-Unis et l’Iran.
Benjamin Netanyahou et Israel Katz réunissent une consultation sécuritaire après la reprise des attaques entre Washington et Téhéran
Selon Channel 12, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense ont fait le point mercredi soir sur l’escalade entre les États-Unis et l’Iran.
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