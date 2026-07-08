LIVE BLOG | Deuxième nuit de frappes américaines contre l’Iran : Israël se préparerait à une reprise de la guerre

Le CENTCOM confirme que les États-Unis ont frappé 90 cibles militaires iraniennes, soit environ 10 de plus que la nuit précédente

L’armée américaine a mené une nouvelle vague de frappes contre des infrastructures militaires iraniennes le 8 juillet, visant près de 90 sites le long du littoral iranien, selon le Commandement central américain. L’opération a ciblé des systèmes de défense aérienne, des moyens de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales ainsi que des centres logistiques.

Selon des responsables américains, ces frappes visaient à réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les navires commerciaux et les marins civils transitant par le détroit d’Ormuz, après une précédente série d’opérations offensives menée la nuit précédente.