LIVE BLOG | Donald Trump : la guerre à Gaza est "quasiment terminée"

Donald Trump : la guerre à Gaza est "quasiment terminée"

Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président américain Donald Trump a assuré que la guerre à Gaza se déroule désormais à "un niveau très faible" et qu’elle est "presque terminée", affirmant avoir mis fin à huit conflits depuis son arrivée au pouvoir, dont l’affrontement entre Israël et l’Iran. Il a remercié ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner ainsi que le secrétaire d’État Marco Rubio, saluant leur rôle dans le cessez-le-feu qu’il dit avoir négocié. Selon lui, tous les otages, vivants et morts, ont été ramenés en Israël, évoquant notamment le retour du sergent-chef de la police israélienne Ran Gvili, dernier otage décédé restitué depuis Gaza. Donald Trump a également affirmé que les terroristes du Hamas avaient coopéré avec Israël pour retrouver les corps, déclarant : "Ils ont creusé et creusé", et assuré que les 28 dépouilles avaient finalement été récupérées.