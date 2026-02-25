LIVE BLOG | Donald Trump : la guerre à Gaza est "quasiment terminée"
Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président américain Donald Trump a assuré que la guerre à Gaza se déroule désormais à "un niveau très faible"
Isaac Herzog en visite d’État en Éthiopie
Le président israélien Isaac Herzog a entamé une visite d’État officielle en Éthiopie en atterrissant à Addis-Abeba, où il a été accueilli par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et l’ambassadeur d’Israël en Éthiopie, Avraham Neguise. Selon son bureau, il doit rencontrer dans la journée le président éthiopien Taye Atske Selassie, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali ainsi que des représentants de la communauté juive locale. Son retour en Israël est prévu dès demain.
https://x.com/i/web/status/2026533512124227885
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Donald Trump prononce le plus long discours sur l’état de l’Union de l’histoire
Le président américain Donald Trump a établi un nouveau record en prononçant le plus long discours sur l’état de l’Union jamais délivré par un chef d’État américain, dépassant la marque fixée par Bill Clinton en 2000, qui avait parlé pendant une heure et vingt minutes. Le président républicain a également surpassé de sept minutes son propre record d’une heure et quarante minutes pour une allocution devant le Congrès, établi en mars dernier lors d’un discours annuel qui n’était pas officiellement un discours sur l’état de l’Union.
Donald Trump affirme échanger régulièrement avec le maire "communiste" de New York, Zohran Mamdani
Lors de son discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il parlait "beaucoup" avec le maire de New York, Zohran Mamdani, qu’il a qualifié de "communiste". Tout en le décrivant comme "un type bien", le chef de la Maison-Blanche a estimé que l’édile new-yorkais défendait de "mauvaises politiques", soulignant ainsi leurs divergences idéologiques malgré des échanges réguliers entre les deux responsables.
L’Ukraine remercie Israël pour son soutien à l’ONU et son aide humanitaire
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a remercié son homologue israélien Gideon Sa’ar après le vote d’Israël en faveur d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU exprimant son soutien à l’Ukraine, quatre ans après le lancement de l’invasion russe. Sybiha a salué sur X un geste "en faveur de la vie, de la paix et de la vérité", précisant que les deux responsables ont également évoqué leurs priorités bilatérales et des défis sécuritaires communs, notamment liés à l’Iran. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude pour l’aide humanitaire israélienne, soulignant l’envoi imminent de 117 générateurs mobiles destinés à la région de Kiev en pleine période hivernale.
Donald Trump : la guerre à Gaza est "quasiment terminée"
Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président américain Donald Trump a assuré que la guerre à Gaza se déroule désormais à "un niveau très faible" et qu’elle est "presque terminée", affirmant avoir mis fin à huit conflits depuis son arrivée au pouvoir, dont l’affrontement entre Israël et l’Iran. Il a remercié ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner ainsi que le secrétaire d’État Marco Rubio, saluant leur rôle dans le cessez-le-feu qu’il dit avoir négocié. Selon lui, tous les otages, vivants et morts, ont été ramenés en Israël, évoquant notamment le retour du sergent-chef de la police israélienne Ran Gvili, dernier otage décédé restitué depuis Gaza. Donald Trump a également affirmé que les terroristes du Hamas avaient coopéré avec Israël pour retrouver les corps, déclarant : "Ils ont creusé et creusé", et assuré que les 28 dépouilles avaient finalement été récupérées.