LIVE BLOG | Donald Trump : « Le détroit d’Ormuz rouvrira très bientôt, sinon l’Iran sera durement frappé »

Liban : plus de 800 000 déplacés ont regagné leur région d’origine selon l’ONU

Plus de 821 000 personnes déplacées par le conflit entre Israël et le Hezbollah sont rentrées chez elles depuis la baisse des hostilités en juin, selon l’ONU.

Au 30 juillet, 821 077 personnes avaient commencé à regagner leur région d’origine au Liban, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Quelque 360 000 personnes demeurent néanmoins déplacées à travers le pays. Parmi elles, environ 26 000 sont toujours hébergées dans des centres d’accueil publics.

Ce nouveau bilan a été communiqué alors qu’Israël et le Liban ont entamé à Rome un septième cycle de négociations sous médiation américaine. Les discussions doivent se poursuivre jusqu’à jeudi.