LIVE BLOG | Donald Trump : « Le détroit d’Ormuz rouvrira très bientôt, sinon l’Iran sera durement frappé »
Le président américain a affirmé à Fox News que les discussions avec Téhéran étaient « très bonnes ».
Une unité nord-coréenne de missiles balistiques se déploierait dans l’ouest de la Russie
Selon le renseignement militaire ukrainien cité par Reuters, quelque 90 militaires nord-coréens pourraient être déployés dans la région de Voronej avec six lanceurs et jusqu’à 120 missiles KN-23 et KN-24 destinés à frapper l’Ukraine.
Liban : plus de 800 000 déplacés ont regagné leur région d’origine selon l’ONU
Plus de 821 000 personnes déplacées par le conflit entre Israël et le Hezbollah sont rentrées chez elles depuis la baisse des hostilités en juin, selon l’ONU.
Au 30 juillet, 821 077 personnes avaient commencé à regagner leur région d’origine au Liban, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).
Quelque 360 000 personnes demeurent néanmoins déplacées à travers le pays. Parmi elles, environ 26 000 sont toujours hébergées dans des centres d’accueil publics.
Ce nouveau bilan a été communiqué alors qu’Israël et le Liban ont entamé à Rome un septième cycle de négociations sous médiation américaine. Les discussions doivent se poursuivre jusqu’à jeudi.
Les Houthis revendiquent une attaque contre un pétrolier saoudien en mer Rouge
Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, affirme que le pétrolier Wafaa a été visé par plusieurs missiles balistiques au large de Yanbu, en Arabie saoudite. Aucune confirmation indépendante n’a été communiquée.
Philippines : un séisme de magnitude 6,3 frappe l’île de Mindanao
Le tremblement de terre s’est produit à une profondeur de 10 kilomètres, selon le Centre allemand de recherche en géosciences cité par Reuters. Aucun bilan n’a été communiqué dans l’immédiat.
Ukraine : 14 morts et 27 blessés dans des frappes russes sur Kiev
Les attaques menées dans la nuit contre la capitale ukrainienne ont également provoqué l’incendie de plusieurs entrepôts, selon les services d’urgence ukrainiens.
Les États-Unis auraient utilisé 80 % de leurs intercepteurs THAAD face à l’Iran
Selon CNN, l’armée américaine ne disposerait plus que de la moitié de son stock initial d’intercepteurs Patriot. De hauts commandants auraient averti le Pentagone que les réserves de munitions atteignaient un niveau « dangereusement bas ».
Collision entre un camion et une voiture dans le Néguev : un jeune homme grièvement blessé
L’accident s’est produit sur la route 31, près de l’échangeur de Meitar. Un jeune homme d’environ 20 ans et un adolescent de 17 ans, légèrement blessé, ont été évacués vers l’hôpital Soroka de Beer-Sheva.
Donald Trump : « Le détroit d’Ormuz rouvrira très bientôt, sinon l’Iran sera durement frappé »
Le président américain a affirmé à Fox News que les discussions avec Téhéran étaient « très bonnes ». Selon Donald Trump, les Iraniens l’auraient appelé pour demander à négocier.