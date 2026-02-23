Trois mois d'opérations de Tsahal à Rafah : un tunnel long d'un km détruit, des dizaines de terroristes éliminés

Les forces de la brigade 7, placées sous le commandement de la division de Gaza (143), ont achevé près de trois mois d’opérations dans le secteur de Rafah, consacrées au nettoyage de la zone dite de la "ligne jaune". Selon l’armée, les soldats, appuyés par l’unité du génie Yahalom, ont éliminé des dizaines de terroristes retranchés dans des infrastructures souterraines et détruit des centaines d’installations terroristes, dont un tunnel d’environ un kilomètre comprenant des salles de séjour et des stocks d’armes. Les forces ont également détruit l’un des puits d’accès au réseau souterrain où avait trouvé la mort, le 28 octobre 2025, le réserviste du génie civil opérationnel, le sergent-chef (réserve) Efi (Yona Ephraim) Feldbaum. Le commandement sud précise que les troupes restent déployées conformément au cadre du cessez-le-feu et poursuivront leurs opérations afin d’éliminer toute menace immédiate.