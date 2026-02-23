LIVE BLOG | Trois mois d'opérations de Tsahal à Rafah : un tunnel long d'un km détruit, des dizaines de terroristes éliminés
Des centaines d’installations terroristes ont également été détruites lors des trois dernier mois
Kaja Kallas appelle à une solution diplomatique sur l’Iran
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a plaidé pour une solution diplomatique concernant l’Iran, à l’approche de discussions attendues entre Téhéran et Washington, alors que le président américain Donald Trump brandit la menace de frappes contre le pays. Avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, elle a estimé que "la région n’a pas besoin d’une nouvelle guerre", soulignant qu’elle est déjà marquée par de multiples conflits. Kallas a également jugé que l’Iran se trouve "dans sa position la plus faible depuis longtemps", appelant à saisir cette fenêtre d’opportunité pour favoriser un règlement négocié.
Les Houthis redoutent qu’une attaque israélo-américaine contre l’Iran ne s’étende aussi au Yémen
Les Houthis ont renforcé leur état d'alerte en prévision d'une éventuelle attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui pourrait également inclure des frappes contre le Yémen. Selon le journal Al-Akhbar, lié au Hezbollah, les Houthis ont intensifié leurs préparatifs militaires, notamment en menant plusieurs manœuvres terrestres et en testant un système de défense aérienne lancé à l'épaule.
Karmiel : un attentat à l’arme à feu contre des soldats déjoué, quatre Arabes israéliens inculpés
Le Shin Bet et la police du district nord ont annoncé avoir déjoué un projet d’attentat à l’arme à feu à Karmiel, dans le nord d’Israël. Quatre citoyens israéliens originaires de Galilée, Ahmad Sarhan, 19 ans, Mohammad Khalil, 18 ans, ainsi que deux mineurs, ont été arrêtés pour activités sécuritaires graves. L’enquête conjointe a révélé qu’ils avaient formé une cellule avec l’intention d’attaquer des soldats dans la ville, certains ayant même suivi des entraînements et reçu des instructions en vue de passer à l’acte. À l’issue des investigations, des actes d’accusation doivent être déposés ce lundi par le parquet du district de Haïfa. Les autorités ont souligné la gravité de l’implication de citoyens israéliens dans des projets terroristes visant les forces de sécurité et affirmé qu’elles continueront d’agir avec détermination pour prévenir toute menace contre la sécurité de l’État et de ses citoyens.
Les forces de la brigade 7, placées sous le commandement de la division de Gaza (143), ont achevé près de trois mois d’opérations dans le secteur de Rafah, consacrées au nettoyage de la zone dite de la "ligne jaune". Selon l’armée, les soldats, appuyés par l’unité du génie Yahalom, ont éliminé des dizaines de terroristes retranchés dans des infrastructures souterraines et détruit des centaines d’installations terroristes, dont un tunnel d’environ un kilomètre comprenant des salles de séjour et des stocks d’armes. Les forces ont également détruit l’un des puits d’accès au réseau souterrain où avait trouvé la mort, le 28 octobre 2025, le réserviste du génie civil opérationnel, le sergent-chef (réserve) Efi (Yona Ephraim) Feldbaum. Le commandement sud précise que les troupes restent déployées conformément au cadre du cessez-le-feu et poursuivront leurs opérations afin d’éliminer toute menace immédiate.