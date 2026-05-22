Iran : les républicains repoussent un vote sur les prérogatives militaires de Trump

Les républicains de la Chambre des représentants ont repoussé à juin un vote qui aurait pu contraindre Donald Trump à retirer les États-Unis de la guerre contre l’Iran, faute d’être certains de disposer des voix nécessaires pour faire échouer le texte. Portée par les démocrates, la résolution sur les pouvoirs de guerre visait à encadrer la campagne militaire lancée par le président américain il y a plus de deux mois sans autorisation formelle du Congrès. À Washington, ce report sonne comme un aveu de fragilité politique : le soutien républicain à la stratégie de Trump contre Téhéran se fissure, y compris dans les rangs conservateurs. Le démocrate Gregory Meeks, à l’origine du texte, affirme que son camp avait « les voix, sans aucun doute », accusant les républicains de jouer un « jeu politique ».

La frustration monte aussi au Sénat, où plusieurs élus du GOP ont déjà soutenu une résolution similaire. En cause : l’enlisement du conflit, les tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz, la hausse du prix de l’essence et le débat constitutionnel sur les limites du pouvoir présidentiel. Selon la loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre, un président ne peut engager durablement les forces américaines sans feu vert du Congrès au-delà de 60 jours. Certains républicains, comme Brian Fitzpatrick, estiment désormais que ce délai est dépassé et que le Congrès doit voter. La Maison-Blanche, elle, soutient que ces obligations ne s’appliquent plus en raison du cessez-le-feu avec l’Iran, tout en maintenant la menace d’une offensive massive si aucun accord n’est trouvé. Hakeem Jeffries et les chefs démocrates ont dénoncé des républicains « lâches » après le retrait du vote. Derrière la bataille parlementaire se profile une confrontation institutionnelle majeure : qui, du président ou du Congrès, détient réellement le dernier mot lorsqu’une guerre américaine s’installe dans la durée ?