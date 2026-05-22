LIVE BLOG | Donald Trump exige la suppression des péages pour les navires transitant par le détroit d’Ormuz
«Nous voulons qu’elle soit ouverte, nous voulons qu’elle soit gratuite. Nous ne voulons pas de péages», a-t-il déclaré. «C’est une voie navigable internationale.», a-t-il affirmé.
«Pas le bon moment»: Donald Trump dit que la guerre en Iran l’empêchera peut-être d’assister au mariage de son fils
Donald Trump a indiqué jeudi qu’il pourrait manquer le mariage de son fils Donald Trump Jr, prévu ce week-end aux Bahamas, en raison notamment de la guerre contre l’Iran. Interrogé dans le Bureau ovale, le président américain a expliqué que son fils souhaitait sa présence, mais que le contexte international rendait sa venue incertaine. «Il aimerait bien que je vienne. C’est en petit comité, je vais essayer d’y aller», a-t-il déclaré. «Je lui ai dit ’’ce n’est pas le bon moment pour moi. J’ai ce truc qu’on appelle l’Iran et d’autres choses’’», a poursuivi Donald Trump. Don Jr doit épouser Bettina Anderson, selon la presse américaine, dans ce qui sera son second mariage. Le président a aussi ironisé sur la couverture médiatique de sa décision : «Je suis forcément perdant. Si j’y vais, je me fais descendre. Si je n’y vais pas, je me fais descendre - par les médias menteurs bien sûr (fake news)».
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Donald Trump exige la suppression des péages pour les navires transitant par le détroit d’Ormuz
Donald Trump a vivement dénoncé l’intention prêtée à Téhéran d’imposer des droits de passage aux navires empruntant le détroit d’Ormuz, axe stratégique majeur du commerce énergétique mondial. Avant la guerre en Iran, près d’un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux transitait par cette voie maritime située au large des côtes iraniennes. Le président américain a exigé que le passage demeure libre et sans taxation. «Nous voulons qu’elle soit ouverte, nous voulons qu’elle soit gratuite. Nous ne voulons pas de péages», a-t-il déclaré. «C’est une voie navigable internationale.»
Iran : les républicains repoussent un vote sur les prérogatives militaires de Trump
Les républicains de la Chambre des représentants ont repoussé à juin un vote qui aurait pu contraindre Donald Trump à retirer les États-Unis de la guerre contre l’Iran, faute d’être certains de disposer des voix nécessaires pour faire échouer le texte. Portée par les démocrates, la résolution sur les pouvoirs de guerre visait à encadrer la campagne militaire lancée par le président américain il y a plus de deux mois sans autorisation formelle du Congrès. À Washington, ce report sonne comme un aveu de fragilité politique : le soutien républicain à la stratégie de Trump contre Téhéran se fissure, y compris dans les rangs conservateurs. Le démocrate Gregory Meeks, à l’origine du texte, affirme que son camp avait « les voix, sans aucun doute », accusant les républicains de jouer un « jeu politique ».
La frustration monte aussi au Sénat, où plusieurs élus du GOP ont déjà soutenu une résolution similaire. En cause : l’enlisement du conflit, les tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz, la hausse du prix de l’essence et le débat constitutionnel sur les limites du pouvoir présidentiel. Selon la loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre, un président ne peut engager durablement les forces américaines sans feu vert du Congrès au-delà de 60 jours. Certains républicains, comme Brian Fitzpatrick, estiment désormais que ce délai est dépassé et que le Congrès doit voter. La Maison-Blanche, elle, soutient que ces obligations ne s’appliquent plus en raison du cessez-le-feu avec l’Iran, tout en maintenant la menace d’une offensive massive si aucun accord n’est trouvé. Hakeem Jeffries et les chefs démocrates ont dénoncé des républicains « lâches » après le retrait du vote. Derrière la bataille parlementaire se profile une confrontation institutionnelle majeure : qui, du président ou du Congrès, détient réellement le dernier mot lorsqu’une guerre américaine s’installe dans la durée ?