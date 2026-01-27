LIVE BLOG | Israël s'apprête à négocier avec les États-Unis un nouvel accord de sécurité de dix ans
Jérusalem souhaite prolonger le soutien militaire américain tout en préparant une réduction progressive des aides financières directes
Journée internationale de la Shoah : "Face au négationnisme la France ne transige jamais", déclare Emmanuel Macron
"En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, la France se souvient. Face au négationnisme qui tente d’effacer Auschwitz et les camps de la mort, à l’antisémitisme qui veut propager la haine de l’autre, la France ne transige jamais", a tweeté le président français.
Sud-Liban : frappe de Tsahal contre un terroriste du Hezbollah à Deir Qanoun
"Il y a peu, en réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, Tsahal a frappé un terroriste du Hezbollah dans la région de Deir Qanoun, dans le sud du Liban", a indiqué l'armée israélienne.
KLM reprend ses vols vers Tel Aviv dès demain avec des ajustements opérationnels
La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé la reprise de ses vols vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à compter du mercredi 28 janvier, après une suspension décidée le week-end dernier en raison des tensions régionales et des craintes d’une escalade avec l’Iran. En invoquant la "situation géopolitique" actuelle, la compagnie précise que les opérations seront temporairement adaptées : les vols quitteront Amsterdam à 8h15 pour une arrivée à Tel Aviv à 13h45, tandis que les vols retour décolleront à 15h20, avec une escale technique à Paphos, à Chypre, avant d’atterrir à Amsterdam à 20h55.
Israël : les ambassadeurs étrangers allument des bougies en mémoire des victimes de la Shoah
"Les Nations Unies ont désigné le 27 janvier comme Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Jamais auparavant. Jamais plus. N'oubliez jamais", a tweeté le ministère israélien des Affaires étrangères. "Les ambassadeurs étrangers en Israël ont allumé des bougies en mémoire de chaque victime. Chacun des six millions avait un nom".
25 pays ont rejoint le Conseil de paix lancé par Trump, avec Gaza comme priorité
25 pays ont accepté de rejoindre le Conseil de paix, l’initiative diplomatique lancée par le président américain Donald Trump, a indiqué un responsable américain lors d’un briefing avec la presse. 26 pays au total, États-Unis inclus, ont confirmé leur participation, parmi lesquels Israël, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie ou encore le Maroc. À l’inverse, plusieurs États européens, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, ont décliné l’invitation, tandis que d’autres, comme la Chine, l’Inde, la Russie ou l’Union européenne, n’ont pas encore répondu. Le responsable américain a précisé que le premier chantier du Conseil de paix concernera Gaza, même si la charte de cette instance pilotée par Washington ne mentionne pas explicitement le territoire et affiche une ambition plus large de remodeler la gouvernance internationale des conflits, en parallèle, voire en concurrence, avec les Nations unies.
Un soldat de Tsahal retrouvé mort dans une base militaire du sud du pays, la police militaire ouvre une enquête
Un soldat israélien a été retrouvé mort hier dans une base militaire du sud d'Israël, a fait savoir Tsahal qui a déclaré que la police militaire avait ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort. Les conclusions seront transmises au procureur général militaire une fois l'enquête terminée.
Israël s’apprête à engager des discussions avec les États-Unis en vue d’un nouvel accord de sécurité sur dix ans, destiné à succéder au mémorandum d’entente actuellement en vigueur jusqu’en septembre 2028, rapporte le Financial Times. L’État hébreu souhaite prolonger le soutien militaire américain tout en préparant une réduction progressive des aides financières directes. Selon Gil Pinchas, conseiller financier sortant du ministère israélien de la Défense, les futures négociations devraient privilégier les projets militaires et industriels conjoints plutôt que les subventions en espèces. Actuellement, l’aide américaine comprend environ 3,3 milliards de dollars par an destinés à l’achat d’armements américains, dans le cadre d’un accord signé en 2016 pour un montant total de 38 milliards de dollars. Cette composante financière pourrait diminuer avec le temps. Début janvier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déjà exprimé son souhait de réduire la dépendance d’Israël à l’aide militaire américaine au cours de la prochaine décennie, alors que la part de cette aide dans le budget de défense israélien a nettement reculé avec la croissance de l’économie du pays.