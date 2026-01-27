LIVE BLOG | Israël s'apprête à négocier avec les États-Unis un nouvel accord de sécurité de dix ans

Journée internationale de la Shoah : "Face au négationnisme la France ne transige jamais", déclare Emmanuel Macron

"En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, la France se souvient. Face au négationnisme qui tente d’effacer Auschwitz et les camps de la mort, à l’antisémitisme qui veut propager la haine de l’autre, la France ne transige jamais", a tweeté le président français.