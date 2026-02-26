LIVE BLOG | Genève : le troisième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran a débuté
L’issue de ces discussions est considérée comme déterminante dans la décision américaine d’éventuellement recourir à une action militaire
Le troisième cycle de négociations entre les États-Unis et l’Iran sur le programme nucléaire iranien a débuté à Genève, selon des médias israéliens citant des sources iraniennes. Les discussions sont menées côté iranien par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, tandis que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner représentent Washington, sous médiation omanaise. Le président Donald Trump exige l’arrêt total de l’enrichissement d’uranium par la République islamique et a menacé de frapper l’Iran en l’absence d’accord. Téhéran, qui revendique son droit à poursuivre l’enrichissement à des fins civiles, n’était pas parvenu à un compromis lors des deux précédents cycles. L’issue de ces discussions est considérée comme déterminante dans la décision américaine d’éventuellement recourir à une action militaire.
Plusieurs soldats blessés dans deux accidents de bus dans le sud d’Israël
Un autobus civil transportant des soldats de Tsahal s’est renversé dans le sud du pays, faisant un militaire blessé modéré et plusieurs autres légèrement atteints, a indiqué le porte-parole de l’armée israélienne. Les blessés ont reçu des soins sur place par les équipes du Magen David Adom avant que certains ne soient évacués vers un hôpital pour des examens complémentaires. Dans un autre incident distinct survenu également dans le sud d’Israël, une collision entre un bus et un véhicule civil a fait plusieurs soldats légèrement blessés, eux aussi hospitalisés. Les familles ont été informées et les circonstances des deux accidents feront l’objet d’une enquête interne.
Genève : la délégation iranienne est arrivée à l'ambassade d'Oman, lieu des négociations avec les États-Unis
La délégation iranienne chargée des négociations est arrivée à l'ambassade d'Oman à Genève pour participer au troisième cycle de pourparlers indirects avec les États-Unis, a annoncé l'agence de presse iranienne ISNA.
JD Vance affirme que les États-Unis ont des preuves que l'Iran tente de relancer son programme nucléaire
Le vice-président américain JD Vance a affirmé que les États-Unis disposent d’éléments indiquant que l’Iran cherche à reconstituer son programme nucléaire après les frappes menées en juin contre des sites nucléaires iraniens. À la veille de nouvelles discussions à Genève entre délégations américaine et iranienne, il a rappelé que le principe de Washington reste inchangé : l’Iran ne doit pas se doter de l’arme nucléaire. “S’ils tentent de reconstruire une arme nucléaire, cela posera problème pour nous”, a-t-il déclaré, ajoutant que des preuves en ce sens ont été observées. Les émissaires du président Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, doivent participer aux pourparlers, le chef de l’État privilégiant une solution diplomatique tout en soulignant qu’il dispose d’autres options.
Marco Rubio : le refus de l’Iran de négocier sur son programme de missiles constitue un "problème majeur"
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a averti que le refus persistant de l’Iran de négocier sur son programme de missiles constituait un "problème majeur", affirmant que Téhéran chercherait à développer des missiles balistiques intercontinentaux capables d’atteindre les États-Unis. Alors que des discussions sont prévues jeudi et devraient porter principalement sur le programme nucléaire iranien, cette mise en garde intervient au lendemain d’accusations du président Donald Trump selon lesquelles l’Iran travaillerait sur des vecteurs susceptibles de frapper le territoire américain. Rubio a insisté sur la nécessité d’inclure la question des missiles dans les négociations.