Genève : le troisième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran a débuté

Le troisième cycle de négociations entre les États-Unis et l’Iran sur le programme nucléaire iranien a débuté à Genève, selon des médias israéliens citant des sources iraniennes. Les discussions sont menées côté iranien par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, tandis que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner représentent Washington, sous médiation omanaise. Le président Donald Trump exige l’arrêt total de l’enrichissement d’uranium par la République islamique et a menacé de frapper l’Iran en l’absence d’accord. Téhéran, qui revendique son droit à poursuivre l’enrichissement à des fins civiles, n’était pas parvenu à un compromis lors des deux précédents cycles. L’issue de ces discussions est considérée comme déterminante dans la décision américaine d’éventuellement recourir à une action militaire.