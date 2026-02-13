LIVE BLOG | Les États-Unis envoient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient
L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions au monde, a reçu l'ordre de quitter la mer des Caraïbes pour accentuer la pression sur l'Iran
Benjamin Netanyahou de retour en Israël après sa visite à la Maison Blanche
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a atterrit ce matin tôt à l'aéroport Ben Gourion après sa visite de deux jours à Washington, où il a rencontré le président américain Donald Trump. Il ne retournera pas à Washington la semaine prochaine pour la réunion du Conseil de paix ni pour la conférence de l'AIPAC, à laquelle il participera à distance, a fait savoir son cabinet.
Sud-Liban : frappe de Tsahal contre un terroriste du Hezbollah, Beyrouth signale un mort
Le ministère libanais de la Santé a fait hier soir état d'un mort dans une frappe aérienne israélienne visant une voiture dans la ville d'at-Tiri, dans le sud du Liban. L'armée israélienne avait déclaré avoir pris pour cible un membre du Hezbollah dans la région.
Les États-Unis envoient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient
Le plus grand porte-avions du monde a reçu l'ordre de quitter la mer des Caraïbes pour se rendre au Moyen-Orient, selon une source proche du dossier, alors que le président américain Donald Trump envisage une éventuelle intervention militaire contre l'Iran. Cette décision concernant l'USS Gerald R. Ford, rapportée pour la première fois par le New York Times, permettra de disposer de deux porte-avions et de leurs navires de guerre d'escorte dans la région, alors que Donald Trump intensifie ses pressions sur l'Iran pour qu'il conclue un accord sur son programme nucléaire. Le porte-avions USS Abraham Lincoln et trois destroyers lance-missiles sont arrivés au Moyen-Orient il y a plus de deux semaines.