LIVE BLOG | Les États-Unis envoient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient

Les États-Unis envoient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient

Le plus grand porte-avions du monde a reçu l'ordre de quitter la mer des Caraïbes pour se rendre au Moyen-Orient, selon une source proche du dossier, alors que le président américain Donald Trump envisage une éventuelle intervention militaire contre l'Iran. Cette décision concernant l'USS Gerald R. Ford, rapportée pour la première fois par le New York Times, permettra de disposer de deux porte-avions et de leurs navires de guerre d'escorte dans la région, alors que Donald Trump intensifie ses pressions sur l'Iran pour qu'il conclue un accord sur son programme nucléaire. Le porte-avions USS Abraham Lincoln et trois destroyers lance-missiles sont arrivés au Moyen-Orient il y a plus de deux semaines.