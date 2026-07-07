LIVE BLOG | Les États-Unis frappent l'Iran, Téhéran promet une « réponse écrasante »
L'état-major iranien promet une « réponse écrasante » aux frappes américaines, qu'il qualifie d'« agression » et d'« acte terroriste ».
Un homme armé du Hezbollah a tué un chien de l’unité canine Oketz de Tsahal à Bint Jbeil, dans le sud du Liban, avant d’être abattu par sa maîtresse-chien, une combattante israélienne opérant avec des réservistes.
Selon l’armée israélienne, les soldats inspectaient un bâtiment d’où un membre du Hezbollah avait ouvert le feu la semaine dernière, blessant grièvement un réserviste. Aucun soldat n’a été blessé lors de l’incident.
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, prévoit de se rendre en Israël ce mercredi, selon CNN.
Il doit rencontrer Benjamin Netanyahou et Israel Katz, notamment pour rassurer Israël sur une éventuelle vente d’avions F-35 à la Turquie, même si cette visite pourrait être affectée par les frappes américaines contre l’Iran.
Téhéran condamne la décision américaine de rétablir des sanctions sur les ventes de pétrole iranien et accuse Washington d’avoir violé le mémorandum d’Islamabad mettant fin à la guerre.
Le ministère iranien des Affaires étrangères tient les États-Unis pour responsables des conséquences de cette « violation » et affirme qu’il prendra « toutes les mesures nécessaires » pour défendre ses intérêts et sa sécurité nationale.
Selon les médias iraniens, six projectiles ont frappé la zone du quai de Taheroui, dans le port de Sirik, au sud du pays.
Le commandement militaire américain (CENTCOM) annonce le lancement d’une série de frappes contre l’Iran, en représailles aux attaques visant trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.
Washington affirme que ses frappes visent à faire payer un « lourd coût » à l’Iran, accusé d’avoir attaqué des navires civils dans une voie maritime internationale et d’avoir violé le cessez-le-feu.
https://x.com/i/web/status/2074603238175998290
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Plusieurs explosions ont été entendues dans le port de Sirik, dans le sud de l’Iran, ainsi que sur l’île de Qeshm et à Bandar Abbas, selon les médias iraniens.