LIVE BLOG | Les États-Unis frappent l'Iran, Téhéran promet une « réponse écrasante »

Un homme armé du Hezbollah a tué un chien de l’unité canine Oketz de Tsahal à Bint Jbeil, dans le sud du Liban, avant d’être abattu par sa maîtresse-chien, une combattante israélienne opérant avec des réservistes.

Selon l’armée israélienne, les soldats inspectaient un bâtiment d’où un membre du Hezbollah avait ouvert le feu la semaine dernière, blessant grièvement un réserviste. Aucun soldat n’a été blessé lors de l’incident.