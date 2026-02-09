LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal arrête un cadre du groupe terroriste Jamaa Islamiya lors d’un raid nocturne

Nouvelle-Zélande : l’auteur de l’attentat des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Brenton Tarrant, terroriste suprémaciste blanc qui a assassiné 51 fidèles musulmans lors de l’attaque des mosquées de Christchurch en mars 2019, a déposé un recours visant à faire annuler sa condamnation. L’assaillant australien, qui avait reconnu les faits avant d’être condamné en août 2020 à la prison à vie incompressible, la peine la plus lourde jamais prononcée en Nouvelle-Zélande, affirme que ses conditions de détention, qu’il qualifie de "torture et inhumaines", l’auraient empêché de prendre des décisions rationnelles lorsqu’il a plaidé coupable. Selon la procédure, la Cour d’appel de Wellington doit d’abord décider si ce recours, déposé hors délai, est recevable. En cas de rejet, une audience distincte pourrait ultérieurement examiner un éventuel appel contre la peine. Le terroriste avait attaqué deux mosquées armé de fusils semi-automatiques, publié un manifeste en ligne et diffusé en direct le massacre pendant 17 minutes, faisant des victimes parmi des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées.