LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal arrête un cadre du groupe terroriste Jamaa Islamiya lors d’un raid nocturne

Jamaa Islamiya confirme l'arrestation de l'un de ses cadres par Israël
Jamaa Islamiya a confirmé que les forces israéliennes avaient infiltré la ville de Habbariyeh dans la nuit et appréhendé Atwi Atwi, un responsable du groupe terroriste dans la région de Hasbaya-Marjeyoun. Atwi a été emmené de son domicile vers une destination inconnue.
Rafah : quatre terroristes sortis d’un tunnel qui tiraient sur les soldats de Tsahal éliminés
L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé quatre terroristes supplémentaires dans le secteur de Rafah-Est, après les avoir repérés sortant d’un puits relié à une infrastructure souterraine. Selon le communiqué du porte-parole de l’armée, les terroristes ont ouvert le feu sur des soldats de la brigade 7, qui ont riposté et les ont neutralisés. Tsahal poursuit ses opérations dans la zone afin de localiser et d’éliminer l’ensemble des terroristes encore présents dans le réseau souterrain. L’armée qualifie ces faits de violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu et précise que les forces du commandement Sud restent déployées conformément aux accords, tout en continuant à agir pour supprimer toute menace immédiate.
Sud-Liban : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah "en réponse aux violations répétées du cessez-le-feu"
"En réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, Tsahal a frappé un terroriste du Hezbollah dans la région de Yanuh-Jat, dans le sud du Liban", a fait savoir l'armée israélienne.
Nouvelle-Zélande : l’auteur de l’attentat des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation
Brenton Tarrant, terroriste suprémaciste blanc qui a assassiné 51 fidèles musulmans lors de l’attaque des mosquées de Christchurch en mars 2019, a déposé un recours visant à faire annuler sa condamnation. L’assaillant australien, qui avait reconnu les faits avant d’être condamné en août 2020 à la prison à vie incompressible, la peine la plus lourde jamais prononcée en Nouvelle-Zélande, affirme que ses conditions de détention, qu’il qualifie de "torture et inhumaines", l’auraient empêché de prendre des décisions rationnelles lorsqu’il a plaidé coupable. Selon la procédure, la Cour d’appel de Wellington doit d’abord décider si ce recours, déposé hors délai, est recevable. En cas de rejet, une audience distincte pourrait ultérieurement examiner un éventuel appel contre la peine. Le terroriste avait attaqué deux mosquées armé de fusils semi-automatiques, publié un manifeste en ligne et diffusé en direct le massacre pendant 17 minutes, faisant des victimes parmi des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées.
Australie : Isaac Herzog rencontre les familles des victimes de l'attentat de Bondi Beach
En visite officielle en Australie, le président israélien Isaac Herzog a rencontré, aux côtés de son épouse Mikhal, les familles des victimes de l’attentat terroriste de Bondi, survenu lors d’un événement de Hanoucca et ayant coûté la vie à 15 personnes. Selon des propos rapportés par l’ambassade d’Israël, Herzog a rappelé que "l’État d’Israël, seul État juif au monde, s’est tenu aux côtés du peuple australien", soulignant en particulier la solidarité avec la communauté juive locale. "Nous sommes une seule et grande famille, et lorsque qu’un Juif est blessé, tous les Juifs ressentent sa douleur", a-t-il déclaré. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un déplacement de quatre jours en Australie, effectué dans le sillage de cette attaque terroriste antisémite.
https://x.com/i/web/status/2020727995153969464
Sud-Liban : Tsahal arrête un cadre du groupe terroriste Jamaa Islamiya lors d’un raid nocturne
L’armée israélienne a mené dans la nuit de dimanche à lundi une opération ciblée dans le secteur du mont Dov, au Sud-Liban, aboutissant à l’arrestation d’un terroriste de haut rang appartenant à l’organisation terroriste Jamaa Islamiya, considérée idéologiquement comme la branche du Hamas au Liban proche des Frères musulmans. L’opération a été menée sur la base de renseignements recueillis au cours des dernières semaines. Le terroriste a été transféré en Israël pour interrogatoire, tandis que des armes ont été découvertes dans le bâtiment où il se cachait. Selon Tsahal, cette organisation terroriste continue de tenter de mener des attaques contre l’État d’Israël et ses citoyens sur le front nord, et les forces israéliennes poursuivront leurs actions pour éliminer toute menace sécuritaire.