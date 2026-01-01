LIVE BLOG | Tsahal : le bilan des soldats tombés en 2025 s’alourdit à 152 morts
Âgé de 23 ans, ce combattant du génie militaire a été retrouvé sans vie mardi dans le sud d’Israël.
Intempéries : le nord d’Israël enregistre les plus fortes précipitations
Les pluies tombées à l’aube dans le nord du pays se sont étendues en matinée jusqu’à la région d’Ashdod. Le cumul le plus élevé a été enregistré à Harashim, au nord de Karmiel, avec 30,1 mm. Le kibboutz Mevo Hama, à l’est du lac de Tibériade, arrive en deuxième position avec 28,2 mm. À Alonim, près de Kiryat Tivon, 24,1 mm ont été mesurés.
En fin de matinée, on relevait 11,2 mm à Nahariya et 14,4 mm dans la baie de Haïfa.
Les précipitations ont également atteint le centre, avec jusqu’à 16,2 mm à Rishon LeZion. Plus au sud, 7,4 mm ont été mesurés dans le port d’Ashdod.
HBO Max arrive en Israël le 13 janvier
Le service de streaming HBO Max sera officiellement lancé en Israël le 13 janvier 2026, a annoncé sa maison mère Warner Bros. La plateforme proposera un large catalogue de séries et de films premium. Parmi les contenus phares figurent les séries originales Game of Thrones, The White Lotus et Euphoria. Le public israélien aura également accès à des franchises emblématiques comme Harry Potter et à la série culte Friends.
Ce lancement marque une nouvelle étape dans l’expansion internationale de la plateforme.
Intempéries en Israël : la police appelle à la vigilance face aux risques d’inondations
La Police israélienne a publié jeudi ses consignes à l’approche d’un épisode hivernal attendu jusqu’à vendredi midi. Selon les prévisions météorologiques, de fortes pluies et des orages toucheront le nord et le centre du pays. Des inondations importantes sont redoutées dans la région du Sharon, le Gush Dan et le long du littoral. Dans l’après-midi, les précipitations devraient s’étendre à Jérusalem, la mer Morte et le Néguev, avec un risque accru de crues soudaines. La police déploie des effectifs renforcés sur les grands axes routiers. Elle appelle le public à éviter les zones inondables, à ne pas traverser de routes submergées et à adapter strictement sa conduite aux conditions météorologiques.
Tsahal : le bilan des soldats tombés en 2025 s’alourdit à 152 morts
Le nombre de soldats israéliens tombés en 2025 s’élève désormais à 152, après le décès d’Ari Goldberg, a annoncé l’armée. Âgé de 23 ans, ce combattant du génie militaire a été retrouvé sans vie mardi dans le sud d’Israël. Originaire de Virginie, aux États-Unis, il était arrivé en Israël en 2022.
Un an plus tard, il avait fait le choix d’y immigrer officiellement et de s’engager comme soldat seul au sein de Tsahal.
Son décès porte un nouveau coup à une année particulièrement meurtrière pour l’armée israélienne. Les circonstances exactes de sa mort n’ont pas été précisées à ce stade.
Football : Eran Zahavi annonce sa retraite sportive
Eran Zahavi, figure majeure du football israélien des quinze dernières années, a annoncé sa retraite. L’attaquant de 37 ans a fait part de sa décision sur Instagram, mettant fin à une carrière marquée par de nombreux titres et records. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection israélienne, Zahavi a également brillé en club en Israël et à l’étranger.
Son départ marque la fin d’une époque pour le football national.
Aucune indication n’a encore été donnée sur ses projets futurs.
Suisse : au moins dix morts dans l’explosion d’un bar à Crans-Montana
Une explosion survenue dans un bar de la station de ski de Crans-Montana a fait au moins dix morts, selon un premier bilan rapporté par la presse suisse. Le quotidien Blick évoque un nombre de victimes potentiellement bien plus élevé, citant une source anonyme qui parle de plusieurs dizaines de personnes touchées. Le drame s’est produit durant les festivités du Nouvel An, dans un établissement très fréquenté.
Les causes de l’explosion restent inconnues à ce stade.
Une enquête a été ouverte par les autorités cantonales.
Ukraine : au moins 24 morts dans une attaque de drone à Kherson, selon un responsable prorusse
Selon un responsable prorusse, au moins 24 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées lors d’une attaque de drone ukrainien visant un hôtel et un café à Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Vladimir Saldo, gouverneur nommé par Moscou, affirme que l’attaque est survenue alors que des civils célébraient le Nouvel An. Les autorités ukrainiennes n’ont pas commenté ces accusations dans l’immédiat. La ville de Kherson, située dans une zone fortement disputée, est régulièrement la cible de frappes depuis le début du conflit. Les informations n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.
Syrie : la brigade Hashmonaïm signe sa première opération dans le sud du pays
Des soldats de la brigade Hashmonaïm ont mené leur première mission opérationnelle dans le sud de la Syrie, sous le commandement du 52ᵉ bataillon et en coordination avec la brigade 474, a annoncé l’Forces de défense israéliennes. Cette intervention intervient à l’issue de plusieurs semaines d’entraînement intensif dans la région. Sur le terrain, les troupes ont procédé à des fouilles ciblées et à des opérations de collecte de renseignements, destinées à identifier et neutraliser des menaces potentielles. L’objectif affiché est clair : garantir la sécurité des civils israéliens, et en particulier celle des habitants du plateau du Golan. Les forces de la division 210 demeurent déployées dans le secteur afin d’assurer une présence continue. La brigade Hashmonaïm est appelée à poursuivre ses opérations sur l’ensemble des théâtres, tout en permettant à ses soldats ultra-orthodoxes de concilier engagement militaire et respect de leur mode de vie.
Judée-Samarie : Tsahal élimine un terroriste lors d’une embuscade
L’armée israélienne a mené dans la nuit une embuscade sur un axe central près du village de Louban al-Charqiya, dans le secteur de la brigade de Samarie. Des terroristes ont lancé des pierres en direction des soldats, qui ont ouvert le feu.
Un terroriste a été éliminé et deux autres ont été blessés, selon Tsahal. Aucun soldat israélien n’a été touché. L’armée souligne une recrudescence récente des jets de pierres, qualifiés d’attaques terroristes, et affirme poursuivre une politique de riposte ferme face à ces menaces.
Nord d’Israël : les maires réclament un plan gouvernemental dédié à la reconstruction
Les responsables locaux de Kiryat Shmona, de la Haute Galilée, de Mevo’ot Hermon et de Metula exigent du gouvernement l’adoption rapide d’une décision spécifique pour la réhabilitation d’un territoire durement frappé. Lors d’une conférence de presse, le maire de Kiryat Shmona, Avihai Stern, a dénoncé une situation sans précédent. « Aucune autorité au monde n’a vu sa population dispersée dans 560 localités et plus de 160 hôtels à travers le pays, avec une économie à l’arrêt depuis plus de 500 jours », a-t-il déclaré.
Décès de Morris Kahn, pionnier de la high-tech israélienne
L’homme d’affaires, milliardaire et philanthrope juif Morris Kahn est décédé à l’âge de 95 ans. Né en Afrique du Sud et installé en Israël dans les années 1950, il fut l’un des grands pionniers de la high-tech israélienne. Il est notamment connu comme cofondateur d’Amdocs et de Pages Jaunes Israël, et pour son engagement philanthropique de longue date.