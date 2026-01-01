Intempéries : le nord d’Israël enregistre les plus fortes précipitations

Les pluies tombées à l’aube dans le nord du pays se sont étendues en matinée jusqu’à la région d’Ashdod. Le cumul le plus élevé a été enregistré à Harashim, au nord de Karmiel, avec 30,1 mm. Le kibboutz Mevo Hama, à l’est du lac de Tibériade, arrive en deuxième position avec 28,2 mm. À Alonim, près de Kiryat Tivon, 24,1 mm ont été mesurés.

En fin de matinée, on relevait 11,2 mm à Nahariya et 14,4 mm dans la baie de Haïfa.

Les précipitations ont également atteint le centre, avec jusqu’à 16,2 mm à Rishon LeZion. Plus au sud, 7,4 mm ont été mesurés dans le port d’Ashdod.