LIVE BLOG | Tirs incessants de missiles iraniens sur Israël pendant près d'une heure
Les sirènes ont retenti dans tout le pays
Un incendie s'est déclaré dans le kibboutz Gal on, probablement causé par des débris d'interception
Élimination de Khamenei : 30 bombes auraient été larguées sur son palais
Israël et les États-Unis auraient attendu une rare opportunité pour viser le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que plusieurs de ses proches conseillers réunis dans son palais, rapporte le Wall Street Journal, sans citer de sources. Selon le quotidien américain, trois réunions distinctes auraient été identifiées par les services de renseignement, ouvrant la voie à une frappe inhabituelle menée en plein jour. Toujours d’après le journal, 30 bombes auraient été larguées sur le complexe ciblé.
Ali Larijani : "Le Conseil de direction provisoire sera formé aujourd'hui"
"Le Conseil de direction provisoire sera formé aujourd'hui. Les préparatifs pour la création du Conseil de direction sont terminés", a indiqué Larijani.
"L'ennemi se trompe s'il pense que l'assassinat de dirigeants va déstabiliser l'Iran", déclare le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani.
Israël Katz : "Khamenei et d'autres responsables iraniens ont été éliminés. Ceux qui œuvraient à la destruction d'Israël ont été détruits"
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a publié aujourd'hui un communiqué concernant l'élimination du dirigeant iranien Khamenei : "Le tyran Khamenei a été neutralisé lors de la première phase de l'opération 'Rugissement du lion', ainsi que d'autres hauts responsables du bastion terroriste iranien. Ceux qui œuvraient à la destruction d'Israël ont été détruits. Justice a été faite et l'axe du mal a subi un coup fatal."
Face aux menaces iraniennes, Donald Trump promet une riposte "d’une force jamais vue"
"L'Iran vient de déclarer qu'il allait frapper très fort aujourd'hui, plus fort qu'il ne l'a jamais fait auparavant", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth. "Il vaudrait mieux que cela ne soit pas le cas, car si cela arrivait, Nous frapperons avec une force jamais vue auparavant !"
