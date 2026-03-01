LIVE BLOG | Tirs incessants de missiles iraniens sur Israël pendant près d'une heure

Élimination de Khamenei : 30 bombes auraient été larguées sur son palais

Israël et les États-Unis auraient attendu une rare opportunité pour viser le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que plusieurs de ses proches conseillers réunis dans son palais, rapporte le Wall Street Journal, sans citer de sources. Selon le quotidien américain, trois réunions distinctes auraient été identifiées par les services de renseignement, ouvrant la voie à une frappe inhabituelle menée en plein jour. Toujours d’après le journal, 30 bombes auraient été larguées sur le complexe ciblé.