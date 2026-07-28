Un responsable du département d'État américain indique que le prochain cycle de négociations menées par les États-Unis entre Israël et le Liban se tiendra à Rome du 4 au 6 août

« Nous abordons ces discussions avec une dynamique importante, après le lancement réussi de la première zone pilote dans le sud du Liban et la rencontre productive entre le président Joseph Aoun et le président Donald Trump la semaine dernière », a déclaré ce responsable.

À Rome, des groupes de travail techniques se concentreront sur la mise en œuvre complète de l'accord-cadre. Selon ce responsable, cela comprend l'extension du processus des zones pilotes, le règlement de toutes les questions frontalières en suspens et les travaux en vue d'un accord global de paix et de sécurité.

« La première zone pilote constitue une occasion concrète d'obtenir des progrès sur le terrain, en rétablissant l'autorité de l'État libanais grâce au désarmement vérifiable des organisations terroristes et en renforçant la confiance nécessaire pour les prochaines étapes », a-t-il ajouté.

« L'expérience acquise dans les premières zones pilotes nous permettra d'améliorer leur mise en œuvre afin d'étendre progressivement ce dispositif. »

Selon ce responsable, le cadre trilatéral constitue la seule voie vers une paix durable.

« Sa mise en œuvre intégrale est clairement dans l'intérêt des deux pays, et l'administration Trump est pleinement engagée à assurer son succès », a-t-il conclu.