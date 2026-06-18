Une plainte vise un soldat belgo-israélien

La Fondation Hind Rajab a annoncé avoir remis aux autorités judiciaires belges un dossier d'enquête visant un citoyen belgo-israélien ayant servi au sein de l'unité Refaim de l'armée israélienne.

Selon l'organisation pro-palestinienne, cet homme faisait déjà l'objet de précédentes démarches engagées par la fondation, qui affirme documenter des allégations de violations du droit international commises par des soldats israéliens.

La Fondation Hind Rajab indique avoir transmis de nouveaux éléments aux autorités belges afin qu'elles examinent l'ouverture d'éventuelles poursuites.

À ce stade, les autorités belges n'ont pas confirmé l'ouverture d'une enquête ni annoncé de mesures judiciaires à l'encontre de la personne visée.