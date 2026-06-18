LIVE BLOG | Le sergent major Alexander Filin a été tué au combat dans le sud du Liban
Sept autres soldats ont été blessés et évacués vers un hôpital afin d'y recevoir des soins médicaux.
Un drone d'attaque ukrainien percute la raffinerie de pétrole de Moscou, déjà en proie aux flammes
https://x.com/i/web/status/2067497566980194809
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Une plainte vise un soldat belgo-israélien
La Fondation Hind Rajab a annoncé avoir remis aux autorités judiciaires belges un dossier d'enquête visant un citoyen belgo-israélien ayant servi au sein de l'unité Refaim de l'armée israélienne.
Selon l'organisation pro-palestinienne, cet homme faisait déjà l'objet de précédentes démarches engagées par la fondation, qui affirme documenter des allégations de violations du droit international commises par des soldats israéliens.
La Fondation Hind Rajab indique avoir transmis de nouveaux éléments aux autorités belges afin qu'elles examinent l'ouverture d'éventuelles poursuites.
À ce stade, les autorités belges n'ont pas confirmé l'ouverture d'une enquête ni annoncé de mesures judiciaires à l'encontre de la personne visée.
L’Iran affirme que la réunion prévue vendredi en Suisse avec les États-Unis n’est plus confirmée, après la signature de l’accord par Donald Trump et Massoud Pezeshkian.
Un homme a été tué et une femme grièvement blessée dans une fusillade survenue tôt ce matin à Qalansawe
La police privilégie la piste d'un conflit entre clans. Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué tôt ce jeudi matin dans une fusillade survenue à Qalansawe, dans le centre d'Israël. Une femme, qui se trouvait avec lui dans le véhicule, a été grièvement blessée.
Selon la police israélienne, les deux victimes se rendaient à leur travail lorsqu'elles ont été prises pour cible par des tirs.
Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et estiment, à ce stade, que cette attaque est liée à une vendetta opposant plusieurs familles dans la ville.
Aucune arrestation n'a été annoncée pour le moment. La police poursuit ses investigations afin d'identifier les auteurs de la fusillade.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, affirme que la poursuite des frappes israéliennes au Liban constituerait « une violation des engagements pris par les États-Unis » dans le cadre du mémorandum d'entente conclu avec Téhéran.
« Nous ne faisons pas de distinction entre les États-Unis et le régime sioniste, même si leurs méthodes et approches diffèrent. Il incombe aux États-Unis de contraindre Israël à respecter les engagements américains envers l'Iran »
L'armée israélienne a annoncé la mort du major-réserviste Alexander Filin, dont la famille a été informée
Lors de l'incident au cours duquel il est tombé au combat :
- Un officier combattant, un officier combattant réserviste et un autre soldat réserviste ont été grièvement blessés (état modéré selon la classification israélienne) ;
- Un sous-officier combattant, deux soldats réservistes et une soldate réserviste ont été légèrement blessés.
Tous les blessés ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins, et leurs familles ont été informées.