Londres : un avion d’Israir endommagé sur le tarmac, les autorités examinent la piste d’un acte anti-israélien

Un vol de la compagnie israélienne Israir reliant Londres à Tel-Aviv a été annulé vendredi après qu’un véhicule de service a percuté l’appareil alors qu’il se trouvait sur le tarmac de l’aéroport londonien. L’incident a contraint la compagnie à immobiliser l’avion pour procéder à des vérifications techniques approfondies et à réorganiser le voyage des passagers.

Selon des témoignages rapportés par les médias israéliens, les passagers sont restés à bord pendant près de deux heures avant l’annonce de l’annulation du vol. Une partie d’entre eux a été hébergée dans des hôtels à Londres, tandis que d’autres ont été réacheminés vers Israël par des vols alternatifs. Les voyageurs observant le shabbat n’ont toutefois pas pu quitter le Royaume-Uni avant dimanche, date à laquelle une solution de transport leur a été proposée.

Cet incident attire une attention particulière en Israël, car il s’agirait du troisième cas en moins d’un an impliquant un véhicule de service d’un prestataire aéroportuaire britannique et un appareil d’Israir. Face à cette répétition d’incidents, des responsables du secteur aérien israélien s’interrogent sur l’éventualité d’une motivation nationaliste, tout en soulignant qu’aucune conclusion définitive n’a encore été établie.

Les autorités israéliennes ont d’ores et déjà sollicité leurs homologues britanniques afin qu’une enquête soit menée sur les circonstances de l’accident et que des mesures soient prises pour renforcer la sécurité autour des vols israéliens. Les investigations devront notamment déterminer s’il s’agit d’une succession de négligences ou d’actes intentionnels.