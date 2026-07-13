Royaume-Uni : le gouvernement débloque 250 millions de livres pour protéger la communauté juive

Le gouvernement britannique a annoncé un plan exceptionnel de 250 millions de livres (293 millions d’euros) sur trois ans afin de renforcer la sécurité de la communauté juive et intensifier la lutte contre l’antisémitisme.

Cette enveloppe prévoit le déploiement de 500 policiers supplémentaires dans les quartiers à forte population juive, dont 300 à Londres. Les mesures comprennent davantage de patrouilles autour des synagogues, des écoles juives ainsi que le recours à des agents en civil.

«La montée de l'antisémitisme que nous avons constatée ces dernières années a été une mise à l'épreuve de nos valeurs en tant que pays», a déclaré le Premier ministre démissionnaire Keir Starmer, cité par le ministère de l’Intérieur.

Une partie des fonds sera également consacrée à des programmes éducatifs destinés à lutter contre l’antisémitisme. Par ailleurs, 59 millions de livres seront alloués à la police antiterroriste afin de «renforcer la sécurité et contrer les menaces étatiques».

Cette annonce intervient après plusieurs attaques visant la communauté juive britannique. Fin avril, deux hommes juifs ont été poignardés dans le quartier londonien de Golders Green, une agression qualifiée de terroriste par la police. Depuis fin mars, plusieurs synagogues du nord-ouest de Londres ont également été visées par des incendies ou des tentatives d’incendie. En octobre 2025, une attaque contre une synagogue de Manchester avait fait deux morts.

Selon le commissaire adjoint de la police de Londres, Matt Jukes, «Les communautés juives sont confrontées à une menace exceptionnelle, avec une hausse (du nombre) des crimes de haine ainsi que du terrorisme et des ingérences d'États hostiles».

Après l’attaque de Golders Green, Keir Starmer avait promis d’agir «pour faire face à la menace que représentent des États comme l'Iran», affirmant savoir «pertinemment qu'ils veulent nuire aux Juifs britanniques».

Le directeur général du Community Security Trust (CST), Mark Gardner, a salué cette «augmentation importante» des moyens accordés aux forces de l’ordre, estimant qu’elle intervient durant une «période critique pour l'avenir des juifs britanniques».