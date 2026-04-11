Londres va suspendre son projet de restitution des îles Chagos à l'île Maurice, faute de "soutien" américain

Le Royaume-Uni a décidé de suspendre son projet de restitution des îles Chagos à l’île Maurice, invoquant l’absence de soutien des États-Unis, un élément jugé indispensable par Londres pour mener à bien cet accord stratégique. Downing Street a confirmé que les discussions se poursuivaient avec Washington et Port-Louis, tout en soulignant que la mise en œuvre du projet restait conditionnée à l’aval américain.

Cet accord, signé en mai 2025, prévoyait le transfert de souveraineté de l’archipel à Maurice, tout en maintenant un bail de 99 ans sur l’île principale, Diego Garcia. Ce territoire abrite une base militaire conjointe américano-britannique, considérée comme un pivot stratégique majeur dans l’océan Indien. Londres insiste sur le fait que la préservation de cette installation demeure une priorité absolue.

Toutefois, le contexte politique a évolué. Initialement soutenu, le projet a été vivement critiqué par le président américain Donald Trump, qui a dénoncé une « grande stupidité ». Ce revirement a contribué à fragiliser l’initiative britannique, déjà confrontée à des contraintes parlementaires : le texte de loi nécessaire à sa mise en œuvre arrivait à échéance, rendant son adoption incertaine.

Pour le gouvernement britannique, il n’existe pas d’« autre alternative » viable pour garantir à long terme la présence militaire à Diego Garcia. Cette base joue un rôle central dans les opérations occidentales depuis des décennies, notamment lors des conflits en Irak et en Afghanistan, ainsi que dans la surveillance stratégique de la région.

La suspension du projet illustre les tensions persistantes entre impératifs diplomatiques, contraintes sécuritaires et dépendance vis-à-vis de l’allié américain. Elle met également en lumière la complexité d’un dossier où se mêlent souveraineté territoriale, enjeux militaires et équilibres géopolitiques.

En attendant une éventuelle reprise du processus, Londres cherche à préserver ses intérêts stratégiques tout en maintenant un dialogue ouvert avec ses partenaires.