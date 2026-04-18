"Lorsque la démocratie recule, un Hitler apparaît", met en garde Lula

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé un avertissement contre les dérives autoritaires, à la veille d’un sommet de dirigeants progressistes à Barcelone. « Ce que nous voulons, c’est discuter pour voir si nous parvenons à trouver une solution pour renforcer le processus démocratique dans le monde (…) Car lorsque la démocratie recule, un Hitler apparaît », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse aux côtés du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez.

Pour Lula, la démocratie ne peut se limiter au seul exercice électoral. « La démocratie doit aller au-delà du vote et apporter des bénéfices concrets à la vie des gens », a-t-il insisté, plaidant pour un renforcement des institutions et une réponse tangible aux attentes sociales. Une vision partagée par Pedro Sánchez, qui a appelé à « renouveler » et « améliorer » le système multilatéral international, fragilisé selon lui par une montée des logiques de repli et de contestation.

Le dirigeant espagnol a mis en garde contre « cette vague réactionnaire » et les « régimes autoritaires », ainsi que contre la désinformation, qu’il considère comme des menaces directes pour la stabilité démocratique. Dans ce contexte, il a défendu les coopérations internationales comme levier de résilience, citant notamment l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, perçu comme un symbole « d’ouverture, de confiance mutuelle et de prospérité partagée ».

Au-delà des déclarations de principe, la rencontre entre les deux pays s’est traduite par la signature de quinze accords bilatéraux à Barcelone, portant sur la lutte contre la criminalité, les discriminations, les violences faites aux femmes, ainsi que sur la coopération économique et technologique, notamment en matière d’intelligence artificielle.

Dans un monde « toujours plus fragmenté », selon les mots de Pedro Sánchez, le Brésil et l’Espagne entendent ainsi se positionner comme des acteurs de rapprochement entre l’Europe et l’Amérique latine, défendant un modèle démocratique qu’ils jugent aujourd’hui sous pression.