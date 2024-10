Macron et Netanyahou s'entretiennent : divergences sur Gaza, accord sur la sécurité d'Israël

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ont eu un entretien téléphonique ce dimanche 6 octobre, à la veille du premier anniversaire de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Cet échange, qualifié de "franc", a mis en lumière à la fois la solidité de l'amitié franco-israélienne et les différences de vues entre les deux dirigeants sur la situation au Proche-Orient.

Macron a réaffirmé l'engagement "indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël, rappelant la mobilisation des moyens militaires français lors des récentes attaques iraniennes. Il a exprimé la solidarité du peuple français envers les victimes israéliennes, les otages et leurs proches, tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme. Cependant, le président français a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Selon lui, la prolongation du conflit et son extension potentielle au Liban ne peuvent garantir la sécurité durable recherchée par Israël et la région. Macron a plaidé pour un "effort décisif" visant à élaborer des solutions politiques pour assurer la sécurité d'Israël et de tous les acteurs au Moyen-Orient. Au cours de cet échange, Netanyahou a réaffirmé la position d'Israël, soulignant que tout comme l'Iran soutient l'ensemble de l'axe terroriste iranien, il est attendu des amis d'Israël qu'ils soutiennent le pays sans lui imposer de restrictions qui ne feraient que renforcer cet "axe du mal" iranien. Le Premier ministre israélien a insisté sur le fait que les actions d'Israël contre le Hezbollah créent une opportunité de changer la réalité au Liban, en faveur de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans toute la région. Malgré ces divergences, les deux dirigeants ont convenu de maintenir le dialogue. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, doit rencontrer les responsables israéliens dès lundi pour poursuivre les discussions.

Cette conversation intervient dans un contexte tendu, alors que la France a appelé samedi soir à un embargo sur les armes à destination d’Israël et exprimé son inquiétude face à l'escalade dans la région.