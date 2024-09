Macron met en garde contre une escalade au Liban et critique la position d'Israël

Le président français Emmanuel Macron a lancé un avertissement concernant la situation au Liban, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Montréal.

"La France s'oppose à ce que le Liban devienne un nouveau Gaza", a déclaré Macron, appelant à la fois Israël et le Hezbollah à cesser les hostilités. Le président français a souligné l'urgence d'arrêter l'escalade, exhortant Israël à mettre fin à ses frappes et le Hezbollah à cesser ses tirs de roquettes.

Macron a également exprimé sa profonde préoccupation quant au nombre "absolument choquant" de victimes civiles causées par les frappes israéliennes au Liban. Cette déclaration marque une critique directe des actions militaires d'Israël dans la région. Le président français a particulièrement visé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qualifiant de potentielle "faute" tout refus d'un cessez-le-feu. "La proposition de cessez-le-feu est solide. Elle n'a pas été faite en l'air", a-t-il insisté, ajoutant que rejeter cette proposition pourrait entraîner une escalade régionale incontrôlable et de nouvelles victimes civiles au Liban.

En amont de ces déclarations, Macron avait déjà exprimé sa position sur la plateforme X (anciennement Twitter), soulignant qu'il "ne doit pas y avoir de guerre au Liban" et appelant toutes les parties, y compris celles qui fournissent les moyens de combat, à cesser leurs actions. Ces interventions de Macron s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, avec des échanges de tirs qui menacent de déstabiliser davantage la région. La France, historiquement impliquée au Liban, cherche à jouer un rôle de médiateur pour éviter une escalade qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le Liban et l'ensemble du Moyen-Orient.