Mahmoud Abbas accuse Israël de vouloir "vider Gaza de ses Palestiniens"

Dans un discours devant le groupe des BRICS, Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, a lancé de graves accusations contre Israël. Il dénonce une stratégie délibérée visant à "vider" la bande de Gaza de sa population, particulièrement dans le nord où une nouvelle offensive a été lancée ce mois-ci.

Le dirigeant palestinien établit un parallèle historique entre la situation actuelle et la Nakba de 1948, qualifiant la guerre en cours de "plus grande catastrophe" vécue par son peuple depuis cette date. "Des crimes de génocide et de nettoyage ethnique sont commis à Gaza", a-t-il affirmé, accusant les forces israéliennes d'utiliser la famine comme arme de guerre dans le nord du territoire. Par ailleurs, Mahmoud Abbas a renouvelé le souhait de "l'État palestinien" de rejoindre le groupe BRICS et de renforcer ses relations avec celui-ci.

Ces déclarations interviennent alors que le conflit, déclenché par l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 qui avait fait 1.200 morts et 251 otages côté israélien, entre dans son treizième mois.

Israël, qui mène une offensive visant à détruire le Hamas et libérer les otages, rejette ces accusations, soulignant ses appels répétés aux civils à évacuer les zones de combat vers une zone humanitaire établie sur la côte.