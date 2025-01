Mahmoud Abbas félicite Trump et appelle à relancer la solution à deux États

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a adressé ses félicitations à Donald Trump pour son retour à la présidence américaine, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

"Nous sommes prêts à travailler avec vous pour parvenir à la paix durant votre mandat, selon la solution à deux États basée sur la légitimité internationale, l'État de Palestine et l'État d'Israël vivant côte à côte dans la sécurité et la paix, et pour établir la sécurité et la stabilité dans notre région et dans le monde", déclare Abbas dans le communiqué publié sur le site anglophone de Wafa.

Cette déclaration intervient alors que Donald Trump, artisan des accords d'Abraham durant son premier mandat, retrouve la Maison Blanche dans un contexte régional marqué par la guerre à Gaza.