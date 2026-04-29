Malgré des tensions, Friedrich Merz assure que ses relations avec Donald Trump restent "excellentes"

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé que ses relations avec le président américain Donald Trump demeurent « aussi bonnes que jamais », en dépit d’un échange particulièrement tendu ces derniers jours. Cette déclaration intervient après des critiques publiques de part et d’autre, sur fond de désaccords stratégiques liés à la guerre en Iran.

Friedrich Merz a toutefois reconnu avoir exprimé des réserves dès le début concernant l’engagement dans ce conflit. Il a souligné les répercussions directes sur l’économie européenne, évoquant notamment la fermeture du détroit d’Ormuz, qui perturbe les approvisionnements énergétiques et pèse lourdement sur les marchés. « Nous en souffrons considérablement en Allemagne et en Europe », a-t-il déclaré, appelant à une résolution rapide de la crise.

La veille, Donald Trump avait vivement attaqué le chancelier allemand sur sa plateforme Truth Social, l’accusant de soutenir implicitement l’idée d’un Iran doté de l’arme nucléaire. « Il ne sait pas de quoi il parle », a-t-il lancé, en réaction à des propos tenus par Merz en début de semaine.

Ce dernier avait alors critiqué la stratégie américaine, estimant que Washington se faisait « humilier » par les dirigeants iraniens et dénonçant un manque de ligne directrice claire dans la conduite du conflit. Ces déclarations ont mis en lumière des divergences profondes entre les deux alliés, malgré les efforts affichés pour préserver une relation diplomatique stable.

Dans ce contexte tendu, les appels à la désescalade se multiplient en Europe, alors que les conséquences économiques et géopolitiques du conflit continuent de s’intensifier.